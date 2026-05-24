/Anaconda Video: చావు నోట్లో తలపెట్టి వెనక్కి వచ్చాడు.. అనకొండ నోటికి చిక్కకుండా యువకుడి మిరాకిల్ ఎస్కేప్.. వీడియో..

Anaconda Viral Video Watch Now: ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించడానికైనా.. కాసేపు సేద తీరడానికి సేదతీరడానికైనా నదులతో పాటు చెరువుల వద్దకు వెళ్లడం సర్వసాధారణం. అయితే నీటి వనరుల వద్ద ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే అంత మంచిదని హెచ్చరించే గటనే ఒకటి తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒక చిన్న నది పరివాహక ప్రాంతంలో ఇద్దరు యువకులు స్నానం చేయడానికి వెళ్ళగా.. అక్కడ ఊహించని రీతిలో భారీ అనకుండా ప్రత్యక్షమైంది.. కేవలం సెకండ్ల వ్యవధిలో ఒక యువకుడు ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్న ఈ షాకింగ్ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వ్యాప్తంగా విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది.
వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఒక చిన్న నది పరివాహక ప్రాంతంలో ఇద్దరు స్నేహితులు సరదాగా స్నానం చేయడానికి వెళ్లారు.. వారిలో ఒక యువకుడు అప్పటికే నది నీటిలో దిగి హాయిగా స్నానం చేస్తూ ఉండడం మీరు చూడొచ్చు.. మరో యువకుడు నది పక్కనే ఎత్తుగా ఉన్న గట్టుపై నిలబడి.. నీటిలోకి దూకడానికి సిద్ధమయ్యాడు. చుట్టుపక్కల వాతావరణం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉండడంతో అంతా ప్రశాంతంగానే సాగితుందని వారి భావించారు..
అయితే, నది పక్కనే ఉన్న బొడ్డుపై యువకుడు నీటిలోకి డైవ్ చేయడానికి ఒక్కసారిగా ముందుకు దూకాడు.. సరిగ్గా అదే సెకండ్లో.. గట్టు పక్కన ఉన్న పొదల్లో నుంచి ఒక భారీ అనకొండ మెరుపు వేగంతో అతనిపై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించింది. నోరు తెరిచి ఆ యువకుడిని పట్టుకోవాలని చూసింది.. కానీ అప్పటికే ఆ యువకుడు గాల్లో నుంచి నీటిలోకి దూకేయడంతో అనకుండా దాడి విఫలమైంది..నీటిలోకి దూకిన తర్వాత ఆ యువకుడు సురక్షితంగా పైకి లేచాడు.. అయితే, అప్పటికే నదిలో స్నానం చేస్తున్న మొదటి వ్యక్తి.. గట్టుపై జరిగిన ఈ భయానకమైన దృశ్యాన్ని కళ్లారా చూశాడు.
క్షణాల్లో జరిగిన ఈ ఘోరాన్ని చూసి అతడు ఒక్కసారిగా భయపడి పోయినట్లు తెలుస్తోంది. తన స్నేహితుడు చావు అంచుల దాకా వెళ్లి వచ్చాడని గ్రహించి.. జరిగిందంతా అతనితో పంచుకున్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది.. ఈ మొత్తం ఉదాంతాన్ని అక్కడే ఉన్న మరో వ్యక్తి తమ స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అంతే ఈ వీడియో అప్పట్నుంచి వైరల్ అవుతూనే వస్తుంది. ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లు పెడుతూ వస్తున్నారు. నిజంగా ఆ యువకుడి ఆయుస్సు గట్టిగా ఉన్నట్లుంది అందుకే.. ఆ పాము చేతిలో చిక్కకుండా బయటపడిపోయాడని కొంతమంది కామెంట్లు పెడుతూ వస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియో మాత్రం విపరీతంగా వైరల్ గా మారింది..
