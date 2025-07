Viral Video: ఒలింపిక్స్ వెళ్తే కప్ కొట్టడం పక్కా.!.. భర్తను చూసి ఓయో నుంచి మహిళ ఎంత ఫాస్ట్ గా గోడలు దూకేసిందో ..?.. వీడియో వైరల్..

Married woman caught with her lover in oyo hotel video: ఇటీవల కాలంలో కొంత మంది ప్రవర్తన చూస్తుంటే చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కొంత మంది పెళ్లి చేసుకుని తమ భర్తల్ని మోసం చేస్తున్నారు. వివాహేతర సంబంధాలలో పడి కట్టుకున్న వాళ్లను మోసం చేస్తున్నారు. అగ్ని సాక్షిగా నూరెళ్లు కలిసి ఉంటామని చెప్పి.. ద్రోహం చేసుకుంటున్నారు.

కొన్ని చోట్ల అయితే.. ఏకంగా భార్యభర్తలు ఒకర్ని మరోకరు వివాహేతర సంబంధాల మోజులో తమ కాపురాల్ని కూల్చుకుంటున్నారు. మొత్తంగా ఇటీవల కొంతమంది చేస్తున్న పనుల వల్ల పూర్తిగా వివాహ వ్యవస్థ అంటేనే చాలా మంది దూరంగా పారిపోతున్నారు. మొత్తంగా ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల ఎక్కువగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. చాలా చోట్ల మహిళలు పెళ్లైన కూడా పరాయి పురుషులలో వివాహేతర సంబంధాల్ని పెట్టుకుంటున్నారు. మరికొన్ని చోట్ల పురుషులు సైతం.. తమ భార్యలకు ద్రోహం చేస్తున్నారు.

She was in an OYO with her lover.

Her husband arrived there with their kids and caught her red-handed. After that, she ran away.

What is happening in society these days?

