Woman Police Affair Video: కన్నతల్లి బంగారం అమ్మి భార్యను చదివిస్తే.. పోలీసు జాబ్ సాధించి మరోకరితో సీక్రెట్ యవ్వారం.. వీడియో వైరల్..

Woman constable extra marital affair in Vaishali bihar video: సమాజంలో ప్రస్తుతం పెళ్లి అంటేనే చాలా మంది యువత కిలో మీటర్ దూరం పారిపోతున్నారు. ఇటీవల వెలుగులోకి వస్తున్న ఘటనలు చూస్తుంటేనే పెళ్లిమీదున్న ఆశలు చచ్చిపోతున్నాయని చెప్పుకొవచ్చు. ఒకప్పుడు మంచి చదువు, జాబ్, ఇల్లు, పెళ్లి అని యువత కొన్ని టార్గెట్ లు పెట్టుకునే వారు. కానీ ప్రస్తుతం సమాజంలో పెళ్లి అంటే మాత్రం పూర్తిగా నెగెటివ్ గా మారిపోయింది.

చాలా మంది పెళ్లికున్న పవిత్రతను బజారును పడేస్తున్నారు. అగ్నిసాక్షిగా, ఏడడుగులు నడిచి జీవితాంతో తోడుంటామని బాసలు వేసుకుని పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు. పెళ్లైన కొద్దిరోజులకే అసలు రంగు బైటపెడుతున్నారు. ఈ విషయాల్లో మహిళలు, మగాళ్లు అని తేడాలు లేకుండా పోయింది. కొన్ని చోట్ల మహిళలు పరాయి పురుషులలో ఎఫైర్ లను పెట్టుకుంటే.. మరికొన్ని చోట్ల పురుషులు తమ భార్యలకు తెలియకుండా సీక్రెట్ యవ్వారాలు సాగిస్తున్నారు.

Husband #Caught wife with lover.

He even sold his mother's jewelry to educate wife, but as soon as she got a job, she started having affair.

The woman is employed as a constable in the fire brigade in Vaishali district of Bihar, and her lover is also a colleague in the same… pic.twitter.com/pE1U5ig9oT

— ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) June 18, 2025