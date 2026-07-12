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Cobra Video: బీరువా కింద భారీ కోడెనాగు.. వామ్మో.. వీడియో చూడండి..

Cobra Video Watch: ఓ ఇంట్లోని అత్యంత ప్రమాదకరమైన కోడెనాగు బీరువా కింద దర్శనమిచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. దీనిని చూసిన చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అసలు ఈ పాము ఎలా వచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 12, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 12:18 PM IST
Cobra Video: బీరువా కింద భారీ కోడెనాగు.. వామ్మో.. వీడియో చూడండి..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Cobra Video: బీరువా కింద భారీ కోడెనాగు.. వామ్మో.. వీడియో చూడండి..
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