/Cobra Video: బీరువా కింద భారీ కోడెనాగు.. వామ్మో.. వీడియో చూడండి..

Cobra Video Watch Here: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో నిత్యం ఎన్నో రకాల వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి.. అందులోనూ ముఖ్యంగా వన్యప్రాణులు, ప్రమాదకరమైన పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు, రీల్స్ కనిపిస్తే చాలు.. నెటిజన్లు వాటిని చూసేందుకు ఎగబడుతుంటారు. తాజాగా అలాంటి కోవకే చెందిన ఒక కోడెనాగు వీడియో విపరీతంగా హల్ చల్ చేస్తోంది. ఒక ఇంట్లోకి చొరబడిన ఈ భారీ నాగుపాము సృష్టించిన హల్చల్ చూస్తే.. ఎవరికైనా ఆశ్చర్యం కలగాల్సిందే.. అయితే, ఈ వీడియోలో నాగుపాము ఎలా కనిపించింది. ఈ వీడియో వైరల్ అవ్వడానికి కారణాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బీరువా కింద కాలనాగు..
సాధారణంగా పాములు జనావాసాల్లోకి వస్తే.. చీకటి ప్రదేశాలు లేదా ఇరుకైన సందుల్లో దాక్కుంటూ ఉంటాయి. ఈ ఘటనలో కూడా ఒక ఇంట్లోని బెడ్రూమ్లోకి చొరబడిన కోడెనాగు.. అక్కడున్న ఒక భారీ బీరువా కింది భాగంలోకి దూరి దాక్కుంది. ఇంట్లోని వారు గమనించి చూసేసరికి అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాముగా కనిపించింది.. దీంతో వారు స్నేక్ క్యాచర్స్కి సమాచారం అందించారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్స్ అక్కడికి చేరుకున్నారు.
అయితే, ఆ పామును సురక్షితంగా పట్టుకోవడానికి వారు ప్రయత్నిస్తుండగా.. ఆ కోడెనాగు ఒక్కసారిగా తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన్నట్లు ఈ వీడియోలో మీరు గమనించవచ్చు. బీరువా కింద నుంచే తన భారీ పడగ విప్పి.. బుసలు కొట్టడం ప్రారంభించింది. ఆ విజువల్స్ చూస్తుంటేనే ఆ పాము ఎంతటి ప్రమాదకరమైనదో అర్థమవుతోంది. అలాగే స్నేక్ క్యాచర్ ఆ పామును బయటకు తీసేందుకు స్టిక్ సాయంతో ప్రయత్నించాడు. ఆ సమయంలో ఏమాత్రం తగ్గని ఆ కోడెనాగు.. మెరుపు వేగంతో ముందుకు దూసుకొచ్చి నేరుగా స్నేక్ క్యాచర్పైనే దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించింది.
నిపుణుడైన ఆ స్నేక్ క్యాచర్ సమయస్ఫూర్తితో వెనక్కి తప్పుకోవడంతో తృటిలో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. లేదంటే ఆ విషసర్పం కాటుకు గురి కావాల్సి వచ్చేది. పాము ఆగ్రహాన్ని చూసి అక్కడున్న వారంతా ఒక్కసారిగా భయంతో అక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్లిన్నట్లు కూడా సమాచారం. ఈ మొత్తం ఘటనను ఇంట్లోని వారు తమ మొబైల్ ఫోన్లలో చిత్రీకరించారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో ఇన్స్టాగ్రామ్, ఎక్స్, ఫేస్బుక్ వంటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. దీనికి లక్షలాది వ్యూస్, వేలల్లో కామెంట్లు వస్తున్నాయి.
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