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Cobra Video: వామ్మో.. మరుగుదొడ్డిలో ప్రత్యక్షమైన కోబ్రా.. వీడియో ఇదే..

Cobra In Toilet Video: ఓ ఇంట్లోని  వెస్ట్రన్ కమోడ్‌లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము దర్శనమిచ్చిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. దీనిని చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు షాక్‌ అయిపోతున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 27, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:56 PM IST
Cobra Video: వామ్మో.. మరుగుదొడ్డిలో ప్రత్యక్షమైన కోబ్రా.. వీడియో ఇదే..
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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