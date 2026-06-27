/Cobra Video: వామ్మో.. మరుగుదొడ్డిలో ప్రత్యక్షమైన కోబ్రా.. వీడియో ఇదే..

Cobra In Toilet Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఎలాంటి వీడియోలు వైరల్ అవుతాయో ఊహించడం కష్టం.. ఇందులో కూడ కొన్ని నవ్విస్తే, మరికొన్ని ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తూ ఉన్నాయి. కానీ, తాజాగా నెట్టింట హల్చల్ చేస్తున్న ఒక వీడియో మాత్రం నెటిజన్ల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించేలా చేస్తోంది.. నిత్యం మనం ఉపయోగించే మరుగుదొడ్డిలో ఊహించని విధంగా ఒక ప్రమాదకరమైన కోబ్రా ప్రత్యక్షం కావడంతో అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా షాక్కు అవుతున్నారు.
కమోడ్లో ప్రత్యక్షమైన కాలనాగు..
జనాభా ఎక్కువగా ఉండే ఒక నివాస ప్రాంతంలోని ఓ ఇంట్లో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.. సదరు ఇంటి సభ్యులు ఎప్పటిలాగే మరుగుదొడ్డికి వెళ్లగా.. అక్కడి వెస్ట్రన్ కమోడ్లో ఏదో కదిలిన్నట్లు కనిపించింది. దానిని గమనించగా.. అందులో ఒక భారీ కోబ్రా పామును చూసి వారు ఒక్కసారిగా ప్రాణాలు గుప్పిట్లో పెట్టుకుని గట్టిగా కేకలు వేస్తూ బయటకు పరుగులు తీశారు.. సాధారణంగా అడవులు, పొలాల్లో తిరిగే పాము.. ఇలా ఏకంగా ఇంట్లోని కమోడ్లోకి ఎలా దూరిందో అర్థం కాక.. ఆ కుటుంబ సభ్యులు స్నేక్ క్యాచర్కి సమాచారం అందించారు.
రంగంలోకి స్నేక్ క్యాచర్..
పామును చూసి భయాందోళనకు గురైన ఇంటి యజమానులు వెంటనే స్థానిక స్నేక్ క్యాచర్కు సమాచారం అందించారు. సమయానికి చేరుకున్న స్నేక్ క్యాచర్, కమోడ్లో నక్కి ఉన్న పామును బయటకు తీసేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఆ స్నేక్ క్యాచర్ తన వద్ద ఉన్న ప్రత్యేకమైన స్టిక్తో పామును పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా.. ఆ కోబ్రా తీవ్ర కోపంతో పైకి లేస్తూ.. బుసలు కొడుతూ దాడి చేయడానికి యత్నించింది. ఆ సమయంలో అక్కడ ఉన్న వారంతా ఊపిరి బిగబట్టి నిలబడిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ స్నేక్ క్యాచర్ అత్యంత చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తూ.. ప్రాణాలకు తెగించి ఆ నాగుపామును రెస్క్యూ చేసేందుకు ప్రయత్నించడం ఈ వీడియోలో మనం స్పష్టంగా చూడవచ్చు.
నెటిజన్లు షాక్...
ఈ భయంకరమైన దృశ్యాలన్నీ అక్కడే ఉన్న కొందరు తమ మొబైల్ ఫోన్లలో రికార్డ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో.. అది కాస్తా క్షణాల్లో వైరల్గా మారింది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. ఇకపై బాత్రూమ్కు వెళ్లాలన్నా భయమేస్తోంది బాబోయ్.. అని ఒకరు కామెంట్ చేయగా.. ఇంట్లోకి పాములు రాకుండా డ్రైనేజీ పైపులకు జాలీలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం మంచిదని మరికొందరు సలహాలు ఇస్తూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. జనాలు ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతంలో ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన పాము రావడం నిజంగా ఆందోళనకరమని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
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