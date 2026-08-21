Massive King Cobra Viral Video Watch Here: పొలాల్లో వ్యవసాయ పనులు చేసుకునే రైతులకు అప్పుడప్పుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములు కనిపించడం చాలా సాధారణం.. అయితే, ఒక్కోసారి ఊహించని విధంగా భారీ సైజులో ఉండే విష సర్పాలు ఎదురై రైతులను భయాందోళనకు గురి చేస్తూ ఉంటాయి.. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్న ఒక వీడియో ఇప్పుడు విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో ఒక భారీ నాగుపాము ట్రాక్టర్ అడ్డంగా నిలబడి పడగ విప్పడం, ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు నెటిజన్లను తీవ్ర ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేలా చేస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసకుందాం..
వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక వ్యవసాయ భూమిలో పనులు జరుగుతుండడం మీరు గమనించవచ్చు. ఓ రైతు తన ట్రాక్టర్ను నడుపుకుంటూ ముందుకు వెళ్లడం మీరు గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా అంతా మామూలుగానే సాగుతున్న ఆ సమయంలో.. భారీ కోబ్రా ఆ ట్రాక్టర్ చక్రాల ముందుకు రావడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూడొచ్చు.. ప్రమాదాన్ని పసిగట్టిన ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ అద్భుతమైన టైమింగ్తో బ్రేకులు వేయడం కూడా మీరు చూడొచ్చు..ఈ సమయంలో ఏమాత్రం ముందుకు వెళ్లినా ఆ పాము ట్రాక్టర్ టైరు కింద నలిగిపోయి ఉండేది..
అంతేకాకుండా ఈ వీడియోలో ఆ పాము టైరు ముందు నిలబడి బుసలు కొడుతూ పడగ విప్పిన దృశ్యం చూస్తుంటే ఎవరికైనా భయం కలగక తప్పదు.. ఈ పరిస్థితిని చూసిన వారు వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ సమాచారం అందించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వీడియోను కోబ్రా రెప్టైల్స్ (Cobra Reptiles) అనే యూట్యూబ్ ఛానెల్కి వారు వీడియోగా చిత్రీకరించి పోస్ట్ చేసిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. అయితే, ఈ వీడియోలో ఆ నాగుపామును పట్టుకునేందుకు.. ఒకరు ఎలాంటి పరికరాలు ఉపయోగించకుండా.. కేవలం ఒక సాధారణ ప్లాస్టిక్ పీవీసీ పైపును చేతుల్లో పట్టుకుని అత్యంత సులభంగా ఆ పామును అందులోకి పంపే ప్రయత్నం చేశారు.
పాము వెనుక భాగాన్ని నెమ్మదిగా చేత్తో పట్టుకుని.. దాని తల భాగాన్ని ఆ పైపులోకి దూర్చాడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు.. ఏమాత్రం భయం లేకుండా.. ఎంతో నైపుణ్యంతో ఆ స్నేక్ క్యాచర్ పామును సురక్షితంగా రక్షించిన తీరు అందరినీ ఆశ్చర్యపోయేలా చేస్తోంది..సాధారణంగా ఇలాంటి పాములను చూసినప్పుడు భయంతో రైతులు పాములను కొట్టి చంపుతూ ఉంటారు. అయితే, ఇక్కడ మాత్రం ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ సమయస్ఫూర్తి.. స్నేక్ క్యాచర్ ఎక్పీరియన్స్ మూగ జీవి ప్రాణాలను కాపాడాయి. ప్రస్తుతం ఈ యూట్యూబ్ షార్ట్ వీడియో సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో విపరీతంగా వైరల్గా మారింది. చాలా మంది ఈ వీడియో చూసిన కామెంట్లు కూడా పెడుతున్నారు.
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