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Cobra Video Watch: వామ్మె.. పొలంలో ట్రాక్టర్‌కు అడ్డంగా భారీ కింగ్ కోబ్రా.. వీడియో ఇదే..

Massive King Cobra Viral Video Watch: పొలాల్లో దున్నడానికి వెళ్తున్న ట్రాక్టర్‌కు ఓ కింగ్‌ కోబ్రా అడ్డం పడ్డ దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్‌ చేస్తున్నాయి. దీనిని రక్షించిన తీరును చూసి ఆందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 21, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 04:27 PM IST
Cobra Video Watch: వామ్మె.. పొలంలో ట్రాక్టర్‌కు అడ్డంగా భారీ కింగ్ కోబ్రా.. వీడియో ఇదే..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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