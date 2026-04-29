King Cobra Video: స్టౌపై గిన్నెలో తిష్టవేసిన భారీ కింగ్ కోబ్రా.. వీడియో చూస్తే వణికిపోవాల్సిందే!

King Cobra Video Watch: సాధారణంగా వంటగదిలోకి వెళ్తే గరిటల చప్పుడు తో పాటు వంటకాల సువాసనలు ఆస్వాదిస్తూ ఉంటాం.. కానీ ఆ ఇంట్లో మాత్రం ఊహించని భయంకర దృశ్యం ఎదురైంది. వంట రూమ్ లోకి వెళ్లిన ఇంటి యజమాని ఒక్కసారిగా షాక్కు గురైయ్యాడు. అక్కడ స్టవ్ మీద ఉన్న ఒక బౌల్లో ఏకంగా ఒక భారీ కింగ్ కోబ్రా పడగ విప్పి కూర్చొని ఉంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూసిన వారంతా ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారు..
వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఒక నివాస ఇంట్లోని వంట గదిలో గ్యాస్ స్టవ్ పైన బౌల్ లోపల ఒక కింగ్ కోబ్రా చుట్టలు చుట్టుకొని కూర్చొని ఉంది. ఆ ప్రమాదకరమైన పాము కేవలం అక్కడ ఉండడమే కాకుండా.. తన పడకను పైకి లేపి అటు ఇటు గమనిస్తూ అత్యంత భయంకరంగా కనిపించడం వీడియోలో చూడొచ్చు. చల్లదనం కోసమో లేదా ఆహారం కోసమో ఆ పాము అక్కడి వచ్చి ఉంటుందని భావిస్తూ ఉన్నారు.
ఇంటి యజమాని వంట గదిలోకి వెళ్లి ఆ దృశ్యాన్ని చూసి మొదట ఆశ్చర్యానికి గురయ్యాడు. అప్రమత్తంగా పామును గమనిస్తుండగా.. అది మరింత ఆగ్రహానికి గురైనట్లు ఈ వీడియోలో మీరు చూడొచ్చు. యజమాని దాని సమీపానికి వెళ్ళగానే ఆ ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా ఒక్కసారిగా ముందుకు ముందుకు వస్తూ కాటేసే ప్రయత్నం చేసింది. పడక విప్పి బుసలు కొడుతూ ఆ పాము నానా హంగామా సృష్టించింది.. దాని ఆగ్రహం చూసి యజమాని ఆ ప్రమాదకరమైన పాముకు దూరంగా ఉన్నాడు..
ఈ భయంకరమైన దృశ్యాన్ని ఎవరు కెమెరాలు చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. అంతే ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్గా మారింది. ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వంటగదిలోకి వెళ్లేటప్పుడు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో లేదా అటవీ ప్రాంతాలకు దగ్గరగా ఉండేవారు వస్తువులను ముట్టుకునే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా ప్రస్తుతం ఈ భయంకరమైన పాము కు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో హల్చల్ చేస్తోంది.
Also Read: Samar Cobra Video: అత్యంత అరుదైన సమర్ కోబ్రా.. పడగ విప్పి ఏం చేస్తుందో చూడండి.. వీడియో!
