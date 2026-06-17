/Cobra Video: శివుడి మెడలో ప్రత్యక్షమైన భారీ కింగ్ కోబ్రా.. వీడియో ఇదే..

Lord Shiva Snake Viral Video Watch: భక్తి భావంతో పాటు అద్భుతం కలిస్తే ఎలా ఉంటుందో చూపే ఒక అరుదైన దృశ్యం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. సాధారణంగా గుడులలో లేదా రాతి విగ్రహాలపై పాములు కనిపించడం మనం అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చూస్తూ ఉంటాం. కానీ ఇక్కడ ఏకంగా ఒక భారీ నాగుపాము సాక్షాత్తు ఆ పరమశివుడి విగ్రహం మెడలో ప్రత్యక్షమైంది. పురాణాల్లో మనం చదువుకునే నాగేంద్రహారుడు అనే మాటకు ప్రత్యక్ష నిదర్శనంగా ఈ ఘటన నిలిచింది. ప్రమాదకరమైన ఆ సర్పం.. శివుడి మెడ చుట్టూ మాల లాగా అలంకరించినట్లు కూర్చుని ఉండడం అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేలా చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
భారీగా తరలివస్తున్న భక్తులు..
ఈ అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని కల్లారా వీక్షించడానికి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు భారీ ఎత్తున తరలివస్తున్నారు. పామును చూసి భయపడాల్సింది పోయి.. భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో హారతులు పడుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఓం నమశ్శివాయ అనే నామస్మరణతో ఆ ప్రాంతమంతా మారుమోగిపోతోంది. శివుడే స్వయంగా నాగుపాము రూపంలో దర్శనం ఇచ్చాడని కొందరు.. సోమవారం రోజునే విగ్రహంపై పాము ప్రత్యక్షమవడం విశేషమని కొంతమంది చెబుతూ వస్తున్నారు..
అక్కడికి వచ్చిన భక్తులు. ఇలాంటి దృశ్యాలు మేమెప్పుడూ చూడలేదు.. టీవీల్లో, సినిమాల్లో గ్రాఫిక్స్ ద్వారా మాత్రమే ఇలాంటివి చూసామని.. కానీ ఈ రోజుల్లో కళ్ళే నాగుపాము స్వామివారి మెడలో అలా ప్రశాంతంగా కూర్చోవడం చూస్తుంటే ఆశ్చర్యం కలుగుతుందని చెబుతూ వస్తున్నారు.. సాధారణంగా ఇలా ఇప్పటివరకు అనేక సంఘటనలు జరిగాయి. గతంలో మహాశివరాత్రి రోజున ఓ ఆలయంలో ఏకంగా శివుడి విగ్రహం మెడలో పాము ప్రత్యక్షమవడం అప్పట్లో సంచలనంగా మారింది. అంతేకాకుండా లింగంపై పాము పడక విప్పి కూర్చున్న దృశ్యాలు కూడా గతంలో సోషల్ మీడియాలో మనం చూసి ఉన్నాం..
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవ్వడమే కాకుండా వ్యూస్ తో పాటు ఊహించని స్థాయిలో లైకులు కూడా వస్తున్నాయి. ఎంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఈ వీడియోని చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు.. నిజమైన భక్తికి నిదర్శనమని.. పాటు హరహర మహాదేవ అంటూ కామెంట్లు కూడా చేస్తున్నారు.. ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఇంస్టాగ్రామ్ రీల్స్లో ట్రెండింగ్లో నిలిచింది.. విష సర్పమైనప్పటికీ.. అది ఎవరికి ఎలాంటి హాని తలపెట్టకుండా.. అలా శివుడి విగ్రహం పైనే గంటల తరబడి ఉండిపోవడం గమనార్హం.. ప్రకృతి సృష్టించిన ఈ ఈ వింత.. భక్తుల నమ్మకం కలిసి ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో ఒక సంచలనంగా మార్చేశాయి..
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