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Cobra Video: శివుడి మెడలో ప్రత్యక్షమైన భారీ కింగ్ కోబ్రా.. వీడియో ఇదే..

Lord Shiva Snake Viral Video: తాజాగా ఒక శివుడి విగ్రహం పై అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా దర్శనమిచ్చిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో విగ్రహం మెడలో పాము చెట్టుకుని ఉండి పడక విప్పి ఉండడం మీరు చూడొచ్చు.. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 17, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:51 PM IST
Cobra Video: శివుడి మెడలో ప్రత్యక్షమైన భారీ కింగ్ కోబ్రా.. వీడియో ఇదే..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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