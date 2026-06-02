/Python Video: ఐదు సింహాలకు చుక్కలు చూపించిన కొండచిలువ.. వీడియో వైరల్..

Massive Python Fights Video Watch: ప్రకృతిలో బలవంతుడిదే మనుగడ అనే సూత్రం అడవికి వర్తిస్తూ ఉంటుంది. అడవికి రాజు అయిన సింహాన్ని చూస్తే ఎంతటి క్రూర మృగాలైనా తోక ముడుచుకొని అక్కడి నుంచి వారి పోతూ ఉంటాయి. అలాంటిది ఒకేసారి ఐదు సింహాలు చుట్టుముడితే ఇక ఆ జీవి పని అయిపోయినట్లే అని అందరూ భావిస్తూ ఉంటారు. కానీ తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో ఈ అంచనాలను తలకిందులు చేస్తోంది.. ఐదు ఆకలిగా ఉన్న సింహాల మధ్య చిక్కుకున్న ఒక భారీ కొండచిలువ.. ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడిన తీరు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది..
వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో.. అడవి మధ్యలో ఒక భారీ కొండచిలువ వెళ్తుండగా ఐదు సింహాలు దానిని గమనించాయి.. సాధారణంగా పాములను వేటాడేందుకు సింహాలు పెద్దగా ఆసక్తి చూపవు.. కానీ ఇక్కడ సింహాల గుంపు ఆ కొండచిలువను ఆహారంగా మార్చుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా ఐదు సింహాలు ఆ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కొండచిలువను చుట్టుముత్తాయి. ముందుగా ఒక సింహం తన పనిజాతం కొండచిలువను కొట్టేందుకు ప్రయత్నించింది..
సాధారణంగా ఇలాంటి సమయంలో ఏదైనా జీవి భయంతో పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.. కానీ ఆ కొండచిలువ మాత్రం వెనక్కి అస్సలు తగ్గలేకపోయింది.. సింహాలు దాడికి వస్తున్న కొద్ది.. అది తన శరీరాన్ని గాల్లోకి లేపి.. పడగ విప్పినట్లుగా నోరు తెరిచి ఎదురుదాడికి దిగింది.. ఒక సింహం దగ్గరికి రాగానే మెరుపు వేగంతో దానిపై దూసుకు వెళ్లి తన బలమైన పళ్ళతో పాము కొరికేందుకు ప్రయత్నించింది. కొండచిలువ ఉగ్రరూపాన్ని చూసి అడవికి రాజులైన సింహాలే షాక్కు గురైనట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం ఇంస్టాగ్రామ్తో పాటు ఎక్స్ వేదికల్లో మిలియన్ల కొద్ది వ్యూస్ తెచ్చుకుంటోంది. వన్యప్రాణి ప్రేమికులు ఈ అరుదైన పోరాటాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు. సాధారణంగా కొండచిలువలు తమ ఆహారాన్ని చుట్టుముట్టి ఊపిరాడకుండా చేసి చంపుతూ ఉంటాయి.. కానీ ఇక్కడ అది ఒక యోధుడిలా సింహాలతో తలపడటం చాలా విశేషం.. చివరకు ఆ సింహాలు కొండచిలువను వదిలేసాయ లేక వేటాడయా.. అనేది ఈ వీడియోలో లేనప్పటికీ.. ఆ కొండచిలువ ఉగ్రరూపం చూస్తే మాత్రం తప్పకుండా అవి వదిలిపెట్టి ఉంటాయని ఒక నమ్మకం కుదురుతోంది..
