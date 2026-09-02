/ఆసుపత్రిలో భారీ కొండచిలువ కలకలం.. వీడియో ఇదే చూడండి..

Massive Python Snake Video Watch: ఆసుపత్రిలో రోగులు తమ అనారోగ్య సమస్యలను డాక్టర్లతో పంచుకొని ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేందుకు వస్తూ ఉంటారు. అలాంటి చోట ఒక అత్యంత ప్రమాదకరమైన కొండచిలువ ప్రత్యక్షమైతే.. ఎలా ఉంటుందో మీరే ఒకసారి ఊహించుకోండి.. అచ్చం ఇలాంటి ఘటనే బీహార్ లోని ముంగేర్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.. ఓ రైల్వే ఆసుపత్రిలో ఏకంగా భారీ కొండచిలువ ప్రవేశించడంతో రోగులతో పాటు వైద్య సిబ్బంది ప్రాణభయంతో పరుగులు తీశారు. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనకు సంబంధించిన కొన్ని వీడియోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు మనం తెలుసుకుందాం..
బీహార్ రాష్ట్రంలోని ముంగేర్ జిల్లా పరిధిలో జమాల్పూర్ కాళీ పహాడి సమీపంలో రైల్వేకు సంబంధించిన ప్రధాన హాస్పిటల్ ఉంది.. అయితే ఇది కొండ ప్రాంతానికి చాలా దగ్గరగా.. దానికి అంటుకొని ఉంటుంది. ఆస్పత్రిలోని మేల్ మెడికల్ వార్డులోకి ఓ భారీ కొండచిలువ ఉన్నట్టుండి దూసుకుని వచ్చేసింది.. ఆ సమయంలో వార్డులో కొంతమంది ఇబ్బంది రోగులకు చికిత్స చేస్తూ చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక్కసారిగా అంత పెద్ద పాము అందులోకి రావడంతో చూసిన పేషంట్లతో పాటు అక్కడున్న సిబ్బంది కేకలు వేస్తూ పరుగులు తీసే. కొండచిలువ సైజు చూసి డాక్టర్లు సైతం భయంతో వనికిపోయినట్లు తెలుస్తోంది..
దాదాపు రెండు గంటల పాటు ఆ భారీ కొండచిలువ ఆసుపత్రి వార్డు పరిసరాల్లోని అటు ఇటు తిరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ సమయంలో ఎవరి మీద దాడి చేస్తుందో అని.. ఆసుపత్రి సిబ్బంది బిక్కుబిక్కుమంటూ ప్రాణాలను గుప్పిట్లో పెట్టుకుని గడుపుతూ.. ఆ పాము ఉన్న చోటికి ఎవరిని వెళ్లనివ్వకుండా రక్షణగా నిలిచారు. అయితే వెంటనే అప్రమత్తమైన ఆసుపత్రి అధికారులు ప్రముఖ స్నేక్ క్యాచర్ టీంను పిలిపించి హుటాహుటిన రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టేలా చేశారు.. ఎంతో తీవ్రంగా శ్రమించి.. చాకచక్యంగా ఆ కొండచిలువను బంధించారు. అనంతరం సురక్షితంగా అడవి ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి.. దానిని వదిలిపెట్టినట్లు స్నేక్ క్యాచర్స్ తెలిపారు..
ఈ ఘటన ముగిసిన తర్వాత కూడా ఆస్పత్రిలో చాలాసేపు ఒక భయానక వాతావరణము నెలకొన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆస్పత్రి యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యం కారణంగానే ఈ ఘటన జరిగిందని రోగులతో పాటు బంధువులు సైతం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నారు. ఆస్పత్రి చుట్టూ పెద్ద ఎత్తున పిచ్చి మొక్కలతో పాటు పొదలు ఉన్నాయని.. కనీస పారిశుద్ధ్యం పాటించడం లేకపోవడం కారణంగానే ఇలా భారీ భారీ సర్పాలు ఆసుపత్రిలోకి వస్తున్నాయని వారి మండిపడుతున్నారు.. ఏది ఏమైనా ప్రస్తుతం ఈ పామును రెస్క్యూ చేస్తున్న వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్గా మారింది..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.