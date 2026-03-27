Massive rush at petrol bunk amid Iran Israel war funny video: పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులతో ప్రపంచ అల్లాడిపోతుంది. ముఖ్యంగా హర్మూజ్ జలసంధి నుంచి చమురు నౌకలు బైటకు రాకుండా ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయాయి. కేవలం ఇరాన్ తో స్నేహ సంబంధాలు ఉన్న కొన్ని నౌకలు వెళ్లడానికి ఈ దేశం అనుమతిస్తుంది. యూఎస్, ఇజ్రాయేల్ లు సంయుక్తంగా ఇరాన్ పై దాడులు చేస్తునే ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం భారత్ పైన కూడా చమురుకొరతను ఎదుర్కొంటుంది. ఒక్కసారిగా ప్రధానిమోదీ పార్లమెంట్ లో కరోనా లాంటి విపత్తులను ఎదుర్కొవడానికి అందరు సిద్దంగా ఉండాలని ప్రకటన చేశారు. దీంతో జనాలంతా ఒక్కసారిగా పానిక్ అయిపోయారు.
పెట్రోల్ కొరత వేళ.. పెట్రోల్ బంకుల్లో ఎన్నో సిత్రాలు
తన వాహనాన్ని తీసుకొచ్చే ఓపిక లేక.. కేవలం బైక్ ట్యాంక్ ఎత్తుకొచ్చిన ఓ వ్యక్తి
బండి తీసుకొచ్చి, గంటల తరబడి క్యూ లైన్లో నిల్చునే ఓపిక లేకే ఈ పని చేసిన వ్యక్తి
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో pic.twitter.com/1q3dDQSZna
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) March 27, 2026
ఇప్పటికే ఎల్పీజీ కొరతతో బెంబెలెత్తిపోతున్న జనాలు కాస్త మోదీ ప్రకటనతో పెట్రోల్ బంక్ లల్లో కూడా నొ స్టాక్ బోర్డులు ఎక్కడ పెడతారో అని అందరు తమ తమ ద్విచక్ర వాహనాలు , కార్లు ఫుల్ చేసుకున్నారు. అందరు ఒకేసారి పెట్రోల్, డీజీల్ బంక్ ల మీద పడటంతో వాటిలో కూడా నిల్వలు అయిపోయాయి. వందలాది వాహనాలు పెట్రోల్ బంక్ లలో దర్శమిచ్చాయి. కొంత మంది జనాలు అతిజాగ్రత్తగా పెద్ద పెద్ద బ్యారెల్ లు, ప్లాస్టిక్ క్యాన్లతో సైతం పెట్రోల్ ను నింపుకున్నారు.
ఇక మరికొంత మంది పెద్ద గిన్న స్టీల్ బ్యారెల్ లాంటి వాటిల్లో కూడా పెట్రోల్ ను నింపుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒక వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది. దీనిలో ఒక వ్యక్తి బైక్ ను తెలక ఏకంగా పెట్రోల్ బంక్ ను తీసి బంక్ కు తీసుకొచ్చాడు. చాలా మంది వాహనాల్లో పెట్రోల్ లేక ఎక్కడంటే అక్కడే ఆగిపోయాయి. మరికొంత మంది పెట్రోల్ బంక్ లలో క్యూలు ఉండలేక ఏకంగా బైక్ ట్యాంక్ ను తీసి పెట్రోల్ బంక్ కు ఎత్తుకొస్తున్నారు.
ఒక వ్యక్తి ఏకంగా బైక్ ట్యాంక్ ఎత్తుకొచ్చి మరీ పెట్రోల్ కొట్టించుకున్నాడు. ఈ ఫన్నీ ఘటనను అక్కడున్న వారు వీడియో తీసుకున్నారు. ఎంట్రా బాబు మరీ ఇంత ట్యాలెంట్ గా ఉన్నాడని అతడ్ని ఫన్నీగా చూస్తున్నారు. ఈ వీడియో కాస్త వైరల్ కావడంతో నెటిజన్ లు సైతం ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇంకా ఎన్ని సిత్రాలు చూడాలో ద్యావుడా అంటూ తెగ నవ్వుకుంటున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.