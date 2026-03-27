Video Viral: ఏం టాలెంట్ భయ్యా... ఏకంగా బైక్ ట్యాంక్ ఎత్తుకొచ్చి మరీ పెట్రోల్ బంక్‌లో.. వీడియో వైరల్..

Massive rush at petrol bunk: పెట్రోల్ బంక్ లు అన్ని కస్టమర్లతో నిండిపోయాయి. పలు బంక్ ల వద్ద నో స్టాక్ బోర్డులు కన్పిస్తున్నాయి. దీంతో వాహన దారులు పెట్రోల్ కోసం నానా తంటాలు పడుతున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 27, 2026, 12:50 PM IST
Sri Ramanavami: శ్రీరాముడి 5 ఆదర్శవంతమైన లక్షణాలు.. ప్రతి ఒక్కరూ కలిగి ఉండాల్సినవి!
5
Sri Rama Navami
Sri Ramanavami: శ్రీరాముడి 5 ఆదర్శవంతమైన లక్షణాలు.. ప్రతి ఒక్కరూ కలిగి ఉండాల్సినవి!
Bank Holiday: బ్యాంకు ఖాతాదారులకు అలర్ట్‌! రేపటి నుంచి 4 రోజులు బ్యాంకులు బంద్‌!
6
banks holiday
Bank Holiday: బ్యాంకు ఖాతాదారులకు అలర్ట్‌! రేపటి నుంచి 4 రోజులు బ్యాంకులు బంద్‌!
Gold Rate: 22 క్యారెట్ల బంగారం కేవలం 10000 రూపాయలకు మాత్రమే.. ఎక్కడంటే!
5
Gold Price Today
Gold Rate: 22 క్యారెట్ల బంగారం కేవలం 10000 రూపాయలకు మాత్రమే.. ఎక్కడంటే!
Prabhas Age: ప్రభాస్ వయసు.. నాది ఒకటే అంటున్న సీనియర్ హీరోయిన్ రాశి..!
6
Prabhas age news
Prabhas Age: ప్రభాస్ వయసు.. నాది ఒకటే అంటున్న సీనియర్ హీరోయిన్ రాశి..!
Massive rush at petrol bunk amid Iran Israel war funny video: పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులతో ప్రపంచ అల్లాడిపోతుంది. ముఖ్యంగా హర్మూజ్ జలసంధి నుంచి చమురు నౌకలు బైటకు రాకుండా ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయాయి. కేవలం ఇరాన్ తో స్నేహ సంబంధాలు ఉన్న కొన్ని నౌకలు వెళ్లడానికి ఈ దేశం అనుమతిస్తుంది. యూఎస్, ఇజ్రాయేల్ లు సంయుక్తంగా ఇరాన్ పై దాడులు చేస్తునే ఉన్నాయి.   ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం భారత్ పైన కూడా చమురుకొరతను ఎదుర్కొంటుంది. ఒక్కసారిగా ప్రధానిమోదీ పార్లమెంట్ లో కరోనా లాంటి విపత్తులను ఎదుర్కొవడానికి అందరు సిద్దంగా ఉండాలని ప్రకటన చేశారు. దీంతో జనాలంతా ఒక్కసారిగా పానిక్ అయిపోయారు.

ఇప్పటికే ఎల్పీజీ కొరతతో బెంబెలెత్తిపోతున్న జనాలు కాస్త మోదీ ప్రకటనతో పెట్రోల్ బంక్ లల్లో కూడా నొ స్టాక్ బోర్డులు ఎక్కడ పెడతారో అని అందరు తమ తమ ద్విచక్ర వాహనాలు , కార్లు ఫుల్ చేసుకున్నారు. అందరు  ఒకేసారి పెట్రోల్, డీజీల్ బంక్ ల మీద పడటంతో వాటిలో కూడా నిల్వలు అయిపోయాయి. వందలాది వాహనాలు పెట్రోల్ బంక్ లలో దర్శమిచ్చాయి. కొంత మంది జనాలు అతిజాగ్రత్తగా పెద్ద పెద్ద బ్యారెల్ లు, ప్లాస్టిక్ క్యాన్లతో సైతం పెట్రోల్ ను నింపుకున్నారు.

ఇక మరికొంత మంది పెద్ద గిన్న స్టీల్ బ్యారెల్ లాంటి వాటిల్లో కూడా పెట్రోల్ ను నింపుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒక వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది. దీనిలో ఒక వ్యక్తి బైక్ ను తెలక ఏకంగా పెట్రోల్ బంక్ ను తీసి బంక్ కు తీసుకొచ్చాడు. చాలా మంది వాహనాల్లో పెట్రోల్ లేక ఎక్కడంటే అక్కడే ఆగిపోయాయి. మరికొంత మంది పెట్రోల్ బంక్ లలో క్యూలు ఉండలేక ఏకంగా బైక్ ట్యాంక్ ను తీసి పెట్రోల్ బంక్ కు ఎత్తుకొస్తున్నారు.

Read more: Haryana Lover Propose Video: నాకే ప్రపోజ్ చేస్తావా..?.. కుండతో చావబాదిన అమ్మాయి.. వీడియో వైరల్..

ఒక వ్యక్తి  ఏకంగా బైక్ ట్యాంక్ ఎత్తుకొచ్చి మరీ పెట్రోల్ కొట్టించుకున్నాడు. ఈ ఫన్నీ ఘటనను అక్కడున్న వారు వీడియో తీసుకున్నారు. ఎంట్రా బాబు మరీ ఇంత ట్యాలెంట్ గా ఉన్నాడని అతడ్ని ఫన్నీగా చూస్తున్నారు. ఈ వీడియో కాస్త వైరల్  కావడంతో నెటిజన్ లు సైతం ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇంకా ఎన్ని సిత్రాలు చూడాలో ద్యావుడా అంటూ తెగ నవ్వుకుంటున్నారు.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

