English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

King Cobra Video: సంభోగం వేళ నాగుపాముల అరుదైన కదలికలు.. చూస్తే ఆశ్చర్య పోవడం ఖాయం.. వీడియో ఇదే..

King Cobra Rare Movements Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో రెండు పాములకు సంబంధించిన ఓ అరుదైన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. సంభోగ సమయంలో చేసే క్రీడలో భాగంగా కదలికలను ఈ అరుదైన వీడియోలో చూడొచ్చు. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 22, 2025, 10:31 AM IST

Trending Photos

Mokshagna Video: రేవంత్ రెడ్డి కూతురుతో.. బాలకృష్ణ కొడుకు.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో..
5
Mokshagna
Mokshagna Video: రేవంత్ రెడ్డి కూతురుతో.. బాలకృష్ణ కొడుకు.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో..
Pension Scheme: పెన్షన్ తీసుకునే వారికి గుడ్‌న్యూస్!!..అదనపు పింఛనుకు వయస్సు తగ్గించే అవకాశం?
7
Central Govt Pension
Pension Scheme: పెన్షన్ తీసుకునే వారికి గుడ్‌న్యూస్!!..అదనపు పింఛనుకు వయస్సు తగ్గించే అవకాశం?
Free Bus: శ్రీవారి భక్తులకు గుడ్‌న్యూస్.. తిరుమల కొండపై వరకు ఫ్రీ బస్
5
Free Bus To Tirumala Hill
Free Bus: శ్రీవారి భక్తులకు గుడ్‌న్యూస్.. తిరుమల కొండపై వరకు ఫ్రీ బస్
Snakes Control: వర్షాకాలంలో ఇలా చేస్తే.. ఇక పాములు ఇంటికి రమ్మన్న రావు.. ముఖ్యంగా ఇది చల్లడం తప్పనిసరి..!
5
Snake Control
Snakes Control: వర్షాకాలంలో ఇలా చేస్తే.. ఇక పాములు ఇంటికి రమ్మన్న రావు.. ముఖ్యంగా ఇది చల్లడం తప్పనిసరి..!
King Cobra Video: సంభోగం వేళ నాగుపాముల అరుదైన కదలికలు.. చూస్తే ఆశ్చర్య పోవడం ఖాయం.. వీడియో ఇదే..

King Cobra Rare Movements Video Watch: సాధారణంగా పల్లెటూర్లలో లేదా అటవీ ప్రాంతాల్లోని సమీపాల్లో ఎక్కువగా నాగుపాములు, ఇతర జాతులకు సంబంధించిన పాములు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కొంతమంది అయితే పనిగట్టుకొని వాటిని చూసేందుకు ఆయా ప్రదేశాల్లోకి వెళుతూ ఉంటారు. అక్కడికి వెళ్లిన ఆ పాములు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి.. కానీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పాములు నిత్యం కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి. పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు రోజూ వైరల్ అవుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా ఓ రెండు పాములకు సంబంధించిన అరుదైన దృశ్యాలు వైరల్ గా మారాయి. ఈ వీడియోలో ఆ పాములు ఏం చేస్తున్నాయో? ఇంతలా వైరల్ అవ్వడానికి గల కారణాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

వీడియోలో రెండు అత్యంత విషపూరితమైన నాగుపాములు పడగవిప్పి ఒకదానికొకటి ఎదురెదురుగా నిలబడి ఉన్న ఆసక్తికరమైన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఈ అరుదైన దృశ్యాలు చూసి చాలామంది ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. రెండు పాములు ఒకే చోట ఇలా నిలబడి ఉండడం ఏంటని సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సాధారణంగా సంభోగం చేసే సమయంలో ఇలా ఒకదానికొకటి నిలబడి ఉండడం సర్వసాధారణం.. అయితే, చాలామంది ఈ రెండు పాములు సంభోగానికి రెడీ అయ్యాయని అందుకే ఈ పాములు ఒకదానికొకటి ఇలా నిలబడి ఉన్నాయని కొంతమంది నిపుణులు అంటున్నారు.

పోరాటమా, సంభోగమా?
ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. రెండు నాగు పాములు ఒకదానికొకటి ఎదురు ఎదురుగానే పడగవిప్పి ఓ రకమైన కదలికలు చేస్తున్నాయి. వాటి శరీరాలను ఒంపులు తిప్పుతూ.. గాల్లో ఊగడం మీరు గమనించవచ్చు. అయితే, ఈ రెండు పాములను చూస్తుంటే సంభోగానికి సిద్ధమైనట్లు మీరు గమనించవచ్చు. ఇలాంటి సమయంలోనే ఇలా రెండు పాములు ఒకదానికొకటి పైకి లేచి అడగ విప్పి మరి గాల్లో అటు ఇటు వాటి శరీరాలను ఆడిస్తూ ఉంటాయట.. ప్రస్తుతం ఈ దృశ్యాలు ప్రకృతిలో జరిగే అద్భుతాల్లో ఒకటిగా నిలిచాయి. అందుకే వివిధ సోషల్ మీడియా మాధ్యమాలలో వైరల్‌గా మారాయి.

ఈ రెండు నాగుపాముల జంట వాటి స్వచ్ఛమైన కదలికలతో ప్రకృతి సహజీవన విధానాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాయని కొంతమంది నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఇలాంటి దృశ్యాలు కేవలం అరుదుగా మాత్రమే సోషల్ మీడియాలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి.. ప్రస్తుతం ఈ వీడియోను ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. పోస్ట్ చేసి కొన్ని కొన్ని రోజులే అవుతుంది కాబట్టి.. వీడియో అంతగా వైరల్ కాలేకపోయింది.. ఈ వీడియోను చూసి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొంతమంది ప్రకృతిలో అరుదైన దృశ్యాలని భావిస్తే చేస్తే.. మరి కొంతమంది కావాలని ఇలా వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Big Cobra Snake VideoBig King Cobra VideoViral videoViral newslatest news

Trending News