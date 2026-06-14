/Mechanic Monkey Video: అబ్బా.. ఏం టాలెంట్ సామి.. సైకిల్ రిపేర్ చేస్తున్న కోతి.. వీడియో..

Monkey Repairing Cycle Viral Video: సాధారణంగా కోతులు చేతికి దొరికిన ప్రతి వస్తువును పాడు చేయడంతో పాటు ఆహారం గుంజుకొని తినడం మనం తరచుగా చూస్తూ ఉంటాం.. కానీ ఒక కోతి మాత్రం రూటు మార్చేసింది.. తోటి కోతుల అల్లరి పనులు చేయకుండా.. ఏకంగా సైకిల్ రిపేర్ షాప్ లో మెకానిక్ అవతారం ఎత్తేసింది.. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన ఒక అరుదైన వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ నెటిజన్లను ఆశ్చర్యపోయేలా చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
రిపేరింగ్ చేస్తున్న కోతి..
వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో ఒక సైకిల్ రిపేర్ షాప్ కనిపించడం మీరు క్లియర్ గా చూడొచ్చు.. అక్కడ ఒక సైకిల్ వెనక టైర్ పంచర్ అయిందో.. లేక చెడిపోయిందో కానీ.. ఆ కోతి దాన్ని బాగు చేసే పనిలో పడింది. మనుషులు ఏ విధంగా అయితే టూల్స్ ఉపయోగించి టైర్ లోపల ఉన్న ట్యూబ్ను జాగ్రత్తగా బయటికి తీస్తారో.. అలాగే ఆ కోతి కూడా ఎంతో సులభంగా.. ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న మెకానిక్లా.. ఆ ట్యూబ్ను బయటికి లాగుతోంది.. అయితే ఈ సమయంలో దాని పనితనం చూసి అక్కడున్న కొంతమంది కస్టమర్స్ కూడా షాక్ అయిపోయారు..
ఆశ్చర్యపోతున్న నెటిజన్లు..
ఈ అద్భుతమైన దృశ్యాలను అక్కడున్నవారు తమ స్మార్ట్ఫోన్స్లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో.. ఇది కాస్త క్షణాల్లో వైరల్గా మారింది. వీడియో చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు తమదైన శైలిలో కామెంట్లు పెడుతూ వస్తున్నారు.. ఈ కోతికి నెలకు ఎంత జీతం ఇస్తున్నారు యజమాని గారు? అని ఒకరు సరదాగా ప్రశ్నించగా.. మరొకరు మనుషులకంటే చాలా వేగంగా.. ఎంతో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.. దీని టాలెంట్ కు జోహార్లు.. అని మరొక సోషల్ మీడియా వినియోగదారుడు ప్రశంసిస్తున్నాడు..
అదేవిధంగా కలికాలం అంటే ఇదేనేమో.. కోతులు కూడా ఉపాధి వెతుక్కుంటున్నాయి.. అంటూ మరికొందరు కామెంట్లు పెడుతూ వస్తున్నారు.. ఏది ఏమైనా ప్రకృతిలో జంతువుల మేధస్సు మనల్ని ఎప్పుడు ఆశ్చర్యపరుస్తూనే ఉంటుంది. ఈ మెకానిక్ కోతి వీడియో కూడా అందుకు ఒక నిదర్శనంగా నిలిచింది.. ఇప్పుడు ఈ వీడియో శుచిత్ దీక్షిత్ అనే ఇంస్టాగ్రామ్ అకౌంట్ నుంచి షేర్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను 34 వేల మందికి పైగా లైక్ చేయగా.. కొన్ని లక్షల మంది ఈ వీడియోను వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. ఏది ఏమైనా ఇలాంటి వీడియోలు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటూ ఉంటాయి..
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