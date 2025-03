Wife Warning Video: బిడ్డా.. నరికి డ్రమ్ లో వేస్తా.. కొట్టుకుంటూ భర్తకు వార్నింగ్ ఇచ్చిన భార్య.. వీడియో వైరల్..

Uttar pradesh goda wife harassed husband video: ఒకప్పుడు భర్తలు కట్టుకున్న తమ భార్యల్ని వేధించేవారు. వరకట్న వేధింపులు, అందంగా లేదని భార్యను ఏడిపించేవారు. మరికొందరు భార్యల్ని టార్చర్ లు పెట్టేవారు. కానీ ప్రస్తుతం మహిళలు అన్నిరంగాల్లో రాణిస్తున్నారు. మరీ వేధింపుల విషయంలో ఎందుకు పోటీకీ రావద్దని అనుకున్నారో ఏంటో కానీ.. ఇటీవల చాలా చోట్ల భార్యలు .. తమ భర్తల్ని వేధిస్తున్నారు. కట్టుకున్న తమ ఇల్లాలి వేధింపులు భరించలేక చాలా చోట్ల భర్తలు.. ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. ఇటీవల సెల్పీ వీడియోలు తీసుకుని మరీ భర్తలు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి.

ఇక మీరట్ లో ప్రియుడి మోజులో భార్య.. భర్తను అత్యంత క్రూరంగా హతమార్చి డ్రమ్ లో కుక్కిన ఘటన దేశంలో సంచలనంగా మారింది. ఈ క్రమంలో భర్తల మనుగడపైనెట్టింట ఆందోళనలువ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా.. యూపీలోని గోండాలో మరో షాకింగ్ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తల్లో నిలిచింది.

Wife assaults husband with wiper over her affair. Threatens husband of murdering him with her lover in the same style as in Meerut showing him blue drum @gondapolice will you take any action or wait for him to be actually killed ?pic.twitter.com/eU8rcqPOVP

— Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) March 31, 2025