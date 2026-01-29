Men Contraceptive Pills Telugu News: సామాజిక, సాంస్కృతిక, కుటుంబ వ్యవస్థలు మహిళలకు పురుషుల కంటే ఎక్కువగా ఒత్తిడి పెరిగిపోతోంది. దీంతోపాటు బాధ్యతలు కూడా ఊహకందని రీతిలో పెరుగుతున్నాయి. ఇంటి పనులు చూసుకోవడంతో పాటు పుట్టిన పిల్లలను పెంచడం, ఆచార కట్టుబాట్లు పాటించడం వంటి అనేక బాధ్యతలను సమాజం మహిళలపై విధిస్తూ వస్తోంది.. ఒకపక్క భారత్లో పిల్లల జననాల సంఖ్య కూడా పెరుగుతూ వస్తోంది. అంతేకాకుండా ఒక కుటుంబంలోని ఇద్దరు నుంచి ముగ్గురు పిల్లలు జన్మిస్తున్నారు. అయితే పేద తరగతి కుటుంబాలకు పెద్ద సంఖ్యలో పిల్లల జననం శాపంగా మారుతుంది. తగినంత డబ్బు లేకపోవడం కారణంగా పిల్లల పెంపకం అనేది సమస్యగా మారుతూ వస్తోంది.
దీని కారణంగా చాలామంది గర్భనిరోధక మాత్రలను వినియోగించడం తప్పడం లేదు. అయితే, గతంలో ఈ మాత్రలు కేవలం మహిళలు మాత్రమే వేసుకునేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఇవి పురుషులకు కూడా అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. YCT-529 అనే పురుష గర్భనిరోధక మాత్ర క్లినికల్ ట్రయల్స్లో అద్భుతమైన విజయం సాధించింది. ఎలాంటి హార్మోన్లు లేని.. జనన నియంత్రణ మాత్ర ఇప్పటికే జంతువులపై చేసిన అధ్యనాల్లో అద్భుతమైన సానుకూలమైన ఫలితాలను చూపించినట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఎలుకల్లో 99 శాతం గర్భాలను నిరోధించినట్లు తేలింది. ఇది ప్రయోగాత్మకమైనప్పటికీ ప్రారంభ దశలోనే అద్భుతమైన ఫలితాలను అందించింది.
ఈ మాత్ర పురుషులకు ఎలా పనిచేస్తుంది?
భవిష్యత్తులో పురుషులందరికీ సురక్షితమైన గర్భనిరోధక మాత్రగా అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. YCT-529 అనే గర్భనిరోధకాన్ని అమెరికాలోని న్యూయార్క్లోని మిన్నెసోటా కాలేజ్ ఆఫ్ ఫార్మసీ యూనివర్సిటీతో పాటు మరికొన్ని యూనివర్సిటీల అనుసంధానంతో దీనిని అభివృద్ధి చేసినట్లు తెలుస్తోంది. పురుషుల్లో ఈ మాత్ర.. వీర్య కణాలతో పాటు విటమిన్ ఏ ప్రవేశాన్ని అడ్డుకుంటుంది. దీని కారణంగా ఈ మాత్ర వేసుకున్నప్పుడు స్పెర్ము ఉత్పత్తి పూర్తిగా జరగకుండా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా టెస్టోస్టెరాన్ స్థాయిలను కూడా ప్రభావితం చేయకుండా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇదే సమయంలో పురుషుల లైంగిక మానసిక స్థితిని మెరుగుపరిచేందుకు కూడా క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుందట..
YCT-529 గర్భనిరోధక మాత్రలను జంతువులపైనే కాకుండా ఇటీవలే 16 మంది పురుషులపై పరీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది.. అయితే ఈ మాత్రలను ఒక్కొక్కరికి వేర్వేరు మోతాదులో ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.. ఈ సమయంలో ఎలాంటి దుష్ప్రభావాలు కలగలేదని.. అలాగే 16 మంది పురుషులు ఆరోగ్యవంతంగా ఉన్నారని తేలింది. అయితే ఈ మాత్రను 2030 సంవత్సరం నాటికి మానవులకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ మాత్రలను మరికొందరి పై పరీక్షించిన తర్వాతే అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
