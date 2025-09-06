English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mermaid Video: బీచ్‌లో అర్ధనగ్నంగా జలకన్య..! ఇంటర్నెట్‌లో ట్రెండ్ అవుతున్న వీడియో?

Mermaid Viral Video: ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో వైరల్ అయింది. ఆ వీడియో ఒక్కసారిగా అందరినీ షాక్‌కు గురిచేసింది. అందులో ఒక మెర్మైడ్ (జలకన్య) కనిపించిందని చెబుతున్నారు. మనలో చాలామంది విక్టరీ వెంకటేష్ నటించిన 'సాహస వీరుడు సాగర కన్య' సినిమా చూసే ఉంటారు. అందులో హీరోయిన్ శిల్పాశెట్టి జలకన్యగా నటించింది. ఇప్పుడు అలాంటి ఓ జలకన్యకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 6, 2025, 01:52 PM IST

ఈ వీడియోలో, సముద్ర తీరంలోని రాళ్లపై ఒక జీవి కూర్చుని ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. దాని పై భాగం మానవుడిలా కనిపిస్తుంది. అలాగే దాని దిగువ భాగం చేపలా కనిపిస్తుంది. సాగర కన్యకి సంబంధించిన వీడియో అని చాలా మంది అంటున్నారు. అక్కడ చాలా జలకన్యలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కెమెరాలో రికార్డు చేస్తున్నట్లు చూసిన ఆ జలచరాలు అక్కడి నుంచి పారిపోయాయి. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. చాలా మంది దీనిని మెర్మైడ్‌ (జలకన్య)గా భావిస్తున్నారు. కానీ కొందరు దీనిని కేవలం యానిమేషన్ లేదా AI ద్వారా క్రియేట్ చేసిన వీడియో అని చెబుతున్నారు.  

ఈ వైరల్ వీడియోను చూడటం సోషల్ మీడియా వినియోగదారులలో తెగ చర్చ జరుగుతోంది. ఈ వీడియోలో ఉన్న జీవి ఏంటని తెలుసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. కానీ, చాలా మంది ఈ వీడియోను ఏఐ క్రియేటెడ్ వీడియో అని చాలా మంది కొట్టిపారేస్తున్నారు. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(గమనిక: ఈ వీడియో ఏంటనే విషయంపై ఇప్పటికీ క్లారిటీ రాలేదు. ఇది కేవలం వైరల్ వీడియోగానే ప్రతిపాదించి ఉదహరించిన వీడియో.. దీనిపై ఎలాంటి స్పష్టతను జీ తెలుగు న్యూస్ ఇవ్వడం లేదు. ఇలాంటి వాటిని జీ తెలుగు న్యూస్ ప్రోత్సహించడం లేదు.)

Also Read: Best Monitor: కేవలం 2000 రూపాయలకే LED..పెర్ఫార్మెన్స్‌లో దుమ్ములేపేస్తుంది!

Also Read: Snake Video: పాముకి వైద్యం చేసి కాపాడాడు..చివరికి ఆ పాము అతడ్ని మింగేసింది!

 

