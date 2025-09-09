English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Aghori Pooja: మళ్లీ అఘోరాలు హల్‌చల్‌.. అర్థరాత్రి శివాలయంలో హోమం, పూజలు

Mid Night Aghori Pooja In Lord Shiva Temple At Guntur: కొన్ని నెలల కింద అఘోరి శ్రీనివాస్‌ హల్‌చల్‌ చేయగా.. మళ్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అఘోరాలు హల్‌చల్‌ చేస్తున్నారు. అర్ధరాత్రిళ్లు హోమాలు, పూజలు చేస్తూ భయకంపితులను చేశారు. వారి పూజలతో భయాందోళన చెందారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 9, 2025, 01:21 PM IST

Aghori Pooja: మళ్లీ అఘోరాలు హల్‌చల్‌.. అర్థరాత్రి శివాలయంలో హోమం, పూజలు

Viral Video Of Aghori: లేడీ అఘోరీ వ్యవహారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం రేపింది. సనాతన ధర్మం పేరిట హల్‌చల్‌ చేయడం.. అనంతరం ఓ యువతితో ప్రేమ, వివాహం.. తర్వాత జైలుకెళ్లడంతో అఘోరీ వ్యవహారం ముగిసింది. అయితే ఇది జరిగిన కొన్ని నెలల తర్వాత మళ్లీ అఘోరాలు హల్‌చల్‌ చేస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఇద్దరు అఘోరాలు అర్ధరాత్రి పూజలు చేశారు. యాగంతోపాటు పూజలు చేయడంతో స్థానికులు భయాందోళన చెందారు. ఈ వార్త సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Malla Reddy: మళ్లీ టీడీపీలోకి ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి..? చంద్రబాబుపై ప్రశంసలు

ఏపీలోని గుంటూరు జిల్లా రెడ్డిపాలెంలో సోమవారం ఇద్దరు అఘోరీలు పూజలు చేశారు. అఘోరి శ్రీనివాస్, అఘోర శాలిని ఇద్దరు కలిసి యాగం, పూజలు చేశారు. రాత్రి పూట భయంకరంగా పూజ చేయడంతో అక్కడి స్థానికులు భయాందోళన చెందారు. అయితే స్థానికుల మేలు కోసం పూజలు చేశామని అఘోరీలు తెలిపారు. తాము పది సంవత్సరాలుగా అగోరి విద్యని సాధన చేస్తున్నామని శ్రీనివాస్ తెలిపారు. రెండు నెలలగా అగోరి సాధన చేస్తున్నట్లు శాలిని అఘోర వెల్లడించారు.

Also Read: Bank Holidays: వరుసగా 3 రోజులు బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎప్పుడెప్పుడో తెలుసా?

అఘోర పూజల నేపథ్యంలో స్థానికులు భయాందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమకు మంచి జరిగేది లేకపోయినా.. చెడు జరిగేటటువంటి పరిస్థితి ఉందంటూ స్థానిక మహిళలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వెంటనే శివాలయం నుంచి ఈ అఘోరిలను పంపించి వేయాలని స్థానికులు ఆందోళన చేపట్టారు. తెల్లవారుజామున స్థానికుల ఆందోళనతో ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు. స్థానికుల ఆందోళనతో అక్కడి నుంచి అఘోరిలను పంపించి వేశారు. స్థానికుడు రామచంద్రారెడ్డి అనే వ్యక్తి వారితో పూజలు చేయిస్తున్నట్లు గ్రామస్తులు చెబుతున్నారు. ఈ వ్యవహారం గుంటూరు జిల్లాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. గతంలో అఘోరీ శ్రీనివాస్‌ హల్‌చల్‌ చేయగా.. ఇప్పుడు మళ్లీ ఇద్దరు అఘోరీలు రావడం కలకలం రేపింది.

Also Read: AP IAS Officers: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మళ్లీ భారీగా ఐఏఎస్‌ల బదిలీలు.. తిరుమల ఈఓగా మళ్లీ అతడే!

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

AghoriGunturReddypalemAghori PujasHomam

