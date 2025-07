Viral Video: ఏంట్రా.. ఇలా మోపయ్యారు.. రన్నింగ్ ట్రైన్ ముందు పడుకుని మరీ రీల్స్ .. షాకింగ్ వీడియో..

Minor boy performs dangerous reel on railway track odisha: ఇటీవలంలో యువత మరీ డెంజర్ గా ప్రవర్తిస్తున్నారు. అసలు వాళ్లు ప్రవర్తిస్తున్న తీరును చూస్తుంటే మాత్రం ఆందోళలకు గురిచేస్తుందని చెప్పవచ్చు. సోషల్ మీడియాల పిచ్చిలో పడి.. ఓవర్ నైట్లో ఫెమస్ అవ్వాలని డెంజరస్ స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. రీల్స్, వీడియోలు, సెల్పీల మోజులో పడి అసలు వాళ్లు ఏం చేస్తున్నారో కూడా ఆలోచించుకోలేని స్థితికి చేరుకున్నారు.

మొత్తంగా ఇటీవల కొంత మంది యువత.. జలపాతాలు, సముద్రాలు, క్రూరజంతువులు మొదలైన ప్రదేశాలకు వెళ్లి రీల్స్ తీసుకుంటున్నారు. కొన్నిసార్లు వాళ్లు తీసుకుంటున్న రీల్స్ వల్ల పక్కన వాళ్లు కూడా ప్రమాదంలో చిక్కుకుంటున్నారు. మొత్తంగా సోషల్ మీడియాలో ఫెమస్ అయిపోవాలని వారి ప్రాణాల మీదకు కూడా తెచ్చుకుంటున్నారు.

pic.twitter.com/o5oYuAzxca Glad the boy is safe, but this trend of chasing viral fame through dangerous stunts needs urgent attention from parents, schools, and authorities.

Strict counselling and awareness are essential to prevent such incidents in future.#Odisha #Boudh #Railways…

— Odia Gatha (@odiagatha) July 6, 2025