  • Original Nagamani Video: నాగుపాము తలపై.. అద్భుత శక్తులు కలిగిన నాగమణి.. మీరు చూడాల్సిన అరుదైన వీడియో ఇదే..

Original Nagamani Rare Video Viral: ఓ పాము వీడియోలో అత్యంత అరుదైన నాగమణి రత్నంతో దర్శనమిచ్చిన ఘటన ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాముకు తలపై భాగంలో నాగమణి కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 10, 2025, 02:26 PM IST

Original Nagamani Rare Video Watch Now: ఇంటర్నెట్‌లో నిత్యం ఏదో ఒక వీడియో తప్పకుండా వైరల్ అవుతూనే ఉంటుంది. రోజు ఎలాంటి వీడియోలు వైరల్ అవుతాయనేది.. ఎవ్వరికీ తెలీదు.  ఒకరోజు ఫన్నీ వీడియోలు వైరల్ అవుతే.. మరో రోజు జంతువులకు సంబంధించిన వీడియోలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇక కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అత్యంత విషపూరితమైన పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు కూడా వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇక కొన్ని సమయాల్లో అత్యంత అరుదైన దృశ్యాలు కూడా నెట్ ఇంట్లో చెక్కర్లు కొడుతూ ఉంటాయి. అయితే, తాజాగా ఓ అరుదైన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది. 

20 సెకండ్లు కలిగిన పాముకు సంబంధించిన వీడియో ఇంటర్నెట్లో సంచలనం సృష్టిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ వీడియోలో పాము తలపై ఉన్న ఓ అరుదైన మిల మిల మెరిసే రత్నాన్ని చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. నిజానికి పాము తలపై భాగంలో ఏముందో? ఇది నిజమైన వీడియోనేనా? ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. మన పూర్వీకులు ఎక్కువగా నాగమణిని నమ్మేవారు. నాగమణి చాలా పవర్ఫుల్ అని ఇది కేవలం పాము తలల భాగంలో మాత్రమే ఉంటుందని అనేక పుస్తకాల్లో పేర్కొన్నారు. 

అయితే ఈ వీడియోలో వైరల్ అవుతున్న పాముకు కూడా నాగమణి కనిపించడం ఇప్పుడు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తోంది. సాధారణంగా కొన్ని అత్యంత అరుదైన నాగుపాము జాతులకు సంబంధించిన పాములకే నాగమణులు తయారవుతాయని పూర్వికులు చెబుతున్నారు. అలాంటిది ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న వీడియోలో కూడా ఓ ప్రమాదకరమైన నాగుపాము తల భాగంలో నాగమణి ఉండడం చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు షాక్ అయిపోతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ వీడియోలో నాగమణి కలిగిన పాము పడగవిప్పి ఉండడం చూడొచ్చు.. నిజానికి నాగమణి కలిగిన పాములు చాలా ఆగ్రహంతో ఉంటాయట..

ఈ వీడియో నిజమేనా..? సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఏమంటున్నారు..
ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియో చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. కానీ సైన్స్ తెలిసిన కొంతమంది నాగుపాము తల భాగంలో విషం గడ్డ కట్టడం కారణంగా ఇలా రాయి లాంటిది ఏర్పడుతుందని.. ఇది కొన్ని ఏళ్ల తర్వాత వజ్రంలా కనిపిస్తుందని వారంటున్నారు. ఇక ఈ వీడియోలో నాగుపాముకున్నది రత్నం కాదని..  ఎవరో కావాలని వీడియోలో నాగమణి ఉన్నట్లు గ్రాఫిక్స్ చేసి పోస్ట్ చేసినట్లు కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు చెబుతున్నారు. 

