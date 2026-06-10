Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /సోషల్
  • /CCTV Video: చార్జింగ్ పెట్టలేదు, వేడి కాలేదు.. అయినా జేబులోనే పేలిపోయిన ఫోన్!

CCTV Video: చార్జింగ్ పెట్టలేదు, వేడి కాలేదు.. అయినా జేబులోనే పేలిపోయిన ఫోన్!

Mobile Phone Explodes CCTV Video: రాజస్థాన్‌లోని ఓ దుకాణంలో వ్యక్తి జేబులో ఫోన్ పేలిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీ అంశంగా మారాయి. అకస్మాత్తుగా జేబులో పొగలు వచ్చి పేలడంతో అక్కడున్న వారంతా ఆశ్చర్యపోయారు. ఈ దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యాయి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 10, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:52 AM IST
CCTV Video: చార్జింగ్ పెట్టలేదు, వేడి కాలేదు.. అయినా జేబులోనే పేలిపోయిన ఫోన్!
Image Credit: Souce: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
భారత్‌లో ఒకే ఒక్కడు.. అత్యధిక కాలం పీఎంగా మోడీ రికార్డు.. శుభాకాంక్షల వెల్లువ..
Longest Serving Elected PM Modi59 min ago
2
malkajgiri crime news1 hr ago
3
Rajasthan2 hrs ago
4
Mercury transit3 hrs ago
5
Rahu Ketu3 hrs ago