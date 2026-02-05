English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Cobra Video: నాగుపాము పడగను కొరికేసిన ముంగిస.. దయనీయస్థితిలో కోబ్రా.. వీడియో ఇదే!

Cobra Video: నాగుపాము పడగను కొరికేసిన ముంగిస.. దయనీయస్థితిలో కోబ్రా.. వీడియో ఇదే!

King Cobra Video: ఓ ముంగిస పాము తలభాగాన్ని భారీగా గాయం చేసిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆ పాము దయనీయ స్థితిలో కొట్టుమిట్టారడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 5, 2026, 06:00 PM IST

King Cobra Video News: ప్రకృతిలో ఆహారపు గొలుసులో భాగంగా ఒక  జీవి మరొక జీవిని వెంటాడి ఆహారంగా మలుచుకుని తినడం సాధారణమే. పాములు ఎలుకలను వేటాడితే పాములను డేగలు లేదా ఇతర పక్షులు వేటాడుతూ ఉంటాయి. ఇది ఆహార గొలుసులో భాగమే.. అంతేకాకుండా అప్పుడప్పుడు పాములను ముంగిసలు కూడా ఆహారంగా మలుచుకుంటాయి. ఇలాంటి దాఖలాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. తరచుగా మనం ముంగిస పాములపై దాడి చేయడం చూస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు ఇలాంటి ఘటనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఓ ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాను ముంగిస దాడి చేసిన తర్వాత తీసిన దృశ్యాలు చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

భారీగా దెబ్బతిన్న ఓ నాగుపాము జనాభాసాల మధ్యకు రావడం స్థానికంగా కలకలం రేపుతోంది.. ఈ వీడియోలో అత్యంత విషపూరితమైన పాము పడగ భాగంలో కేవలం సగమే ఉండడం మీరు చూడొచ్చు.. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే... ముంగిసతో భీకర పోరాటం చేసిన తర్వాత పాము దెబ్బతిని.. దిక్కుతోచని స్థితిలో స్థానికులకు కనిపించడంతో వారు వెంటనే వన్యప్రాణి సంరక్షకులకు సమాచారం అందించారు. వారు అక్కడికి చేరుకొని ఆ పామును పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించారు..

ఆ ముంగిస ప్రమాదకరమైన నాగుపాము తలభాగంలో పదేపదే దాడి చేయడం వల్ల పూర్తిగా పాము తలభాగం దెబ్బతింది. అంతేకాకుండా ఆ పాము పడగ విప్పినప్పటికీ.. అది కేవలం సగమే కనిపిస్తోంది.. మిగతా కన్ను భాగం ఏమాత్రం లేకుండా పోయింది. అలాగే పాము పరిస్థితి దయనీయ స్థితిలో ఉంది.. అయినప్పటికీ స్నేక్ క్యాచర్ ఆ పాము దగ్గరగా వెళ్తే అది.. భయపెట్టేందుకు బుసలు కొడుతూ పైపైకి రావడం మీరు గమనించవచ్చు.. స్నేక్ క్యాచర్ ఏమాత్రం భయపడకుండా ఆ పాముని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు..

సాధారణంగా కింగ్ కోబ్రాలు కనిపిస్తేనే భయంతో పరుగులు తీసే జనం.. ఈ పాము దయనీయస్థితిలో ఉందని తెలుసుకుని అయ్యో పాపం అని చూడడానికి అక్కడికి భారీ ఎత్తున తరలివచ్చారు.  అలాగే ముంగిస కూడా పదునైన పళ్ళను కలిగి ఉండడం వల్ల దీని తలభాగాన్ని భారీగా గాయం చేసింది. ఈ వీడియోలో పాము బాధతో విలవిలలాడటం మీరు క్లియర్‌గా చూడొచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది..

Also Read: Cobra Hood Video: వామ్మో.. ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో పడగ విప్పిన నాగుపాము.. వీడియో ఇదే చూడండి..

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Cobra VideoMongooseMongoose Viral VideoViral videoMongoose Latest News

