Black King Cobra Video: బ్లాక్ కింగ్ కోబ్రాతో ముంగిస పోరాటం.. చివరిలో గెలిచింది ఇదే.. వీడియో..

Black King Cobra Viral Video Watch: బ్లాక్ కింగ్ కోబ్రాతో ముంగిస దాడికి దిగిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో రెండు ఒకదానికొకటి దాడి చేసుకోవడం చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 25, 2025, 08:52 PM IST

Black King Cobra Viral Video Here: సోషల్ మీడియాలో పాము ముంగిసకు మధ్య జరుగుతున్న హోరాహోరీ పోరాటానికి సంబంధించిన ఓ వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. పాము ముంగిస సహజంగానే బద్ధ శత్రువులు.. అవి రెండు ఎదురెదురు పడితే.. తప్పకుండా వాటి మధ్య ఘర్షను జరగాల్సిందే.. ఇలా ఇప్పటికి ఎన్నో ఘటనలు జరిగాయి. కానీ కొన్నింటికి సంబంధించినవే సోషల్ మీడియాలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే ఇటీవల జరిగిన పాము ముంగిస ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. 

వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. వీడియో ప్రారంభంలోనే ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన బుసలు కొడుతున్న నల్ల నాకు పాము చూడవచ్చు. అలాగే దాని వెనకాలోని ముంగిస కూడా ఉండడం మీకు కనిపిస్తుంది. అయితే ముందుగా పాముని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించింది.. అయితే, దీనిని గమనించిన పాము ముందుగానే ముంగిస పై దాడి చేసేందుకు యత్నించింది.. ఈ సమయంలో పాము ముంగిస పైకి దూకి తల పట్టుకోవడం మీరు గమనించవచ్చు. అయితే ఈ సమయంలో పాము తన బలాన్ని మొత్తాన్ని వినియోగించి ముంగిసను పక్కకు నెట్టేందుకు ప్రయత్నించింది.. ఇలా ఇవి రెండు ఒకదానికొకటి దారుణంగా దాడి చేసుకున్నాయి. చివరగా ముంగిస పాము తలను గట్టిగా పట్టుకొని ఉండడం కనిపించింది. దీన్ని బట్టి చూస్తే.. ముంగిస పాముపై విజయం సాధించినట్లు తెలుస్తోంది. 

సాధారణంగా పాములు ముంగిసలతో దాడికి దిగడం సర్వసాధారణమైనప్పటికీ.. వాటికుండే శక్తితో ముంగిసలతో పోరాడడం చాలా కష్టం. అందుకే చాలా పాములు ముంగిసలతో దాడికి దిగి విజయం సాధించలేక పోతాయి. అయితే ఈ వీడియోలో కూడా బ్లాక్ కింగ్ కోబ్రాకు కూడా ఇదే జరిగింది. ముంగిసలు చాలా చురుకుగా ఉంటాయి. కాబట్టి అవి పాములతో దాడికి దిగినప్పుడు దూకుడు స్వభావంతో ముందుకెళ్లి శత్రువును సులభంగా ఓడించగలుగుతాయి. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ఘటనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. అలాగే చాలామంది ఈ వీడియోను చూసి కామెంట్లు కూడా పెడుతున్నారు. 

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

