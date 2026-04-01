Video Viral: నన్నే రాయిచ్చి కొడ్తావా..?.. వృద్ధురాలికి చుక్కలు చూపెట్టిన వానరం.. వీడియో వైరల్..

Monkey attacks on elderly woman video: ఇటీవల కోతులు ఎక్కువగా అడవుల కంటే జనావాసాల్లోనే ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా అడవుల నరికివేత, నీరు దొరక్క పొవడంతో అవి జనాల్లోకి వస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు పల్లె టూర్లలోనే ఎక్కువగా కన్పించే కోతులు కాస్త ఇటీవల పట్టణాల్లో కూడా వస్తున్నాయి. ఎక్కడ డోర్ ఓపెన్ పెట్టిన వెంటనే ఇంట్లోకి దూరిపోయి అందిని కాడికి దోచుకుంటున్నాయి. అంతే కాకుండా అవి గుంపులు, గుంపులుగా దాడులు చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో కొతుల దాడుల ఘటనలు ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా గ్రామస్థులు గుంపులుగా కోతుల దాడులతో విసిగిపోయారు.
కోతుల్ని పట్టుకుని పోవాలంటే నేతల్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇక కోతులు గ్యాంగ్ లు పట్టణాల్లో కూడా హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఇవన్ని రోటీన్గా మనం చూస్తున్నాం. ఈక్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక వానరం వీధిలోకి ప్రవేశించి నానా హల్ చల్ చేస్తుంది. అది ఒక వృద్ధురాలితో పాటు అక్కడున్న వారికి చుక్కలు చూపించింది.
వానరం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో కానీ అది ఇళ్లలో ఉన్న సందుల్లో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అక్కడున్న వారిపై దాడికి దిగింది. ఒక వృద్ధురాలు కోతితో నువ్వా నేనా..?.. అన్నట్లు గొడవకు దిగింది. కోతిని రాయిచ్చి, కర్రతో కొట్టేందుకు ప్రయత్నించింది. దీంతో వానరం కూడా నన్నే కొడ్తావా అంటూ ఆ వృద్ధురాలికి చుక్కలు చూపించింది.
అంతే కాకుండా ఆమెపై దాడికి దిగింది. పలు మార్లు ఆమె చీరను లాగేసింది. అక్కడున్న వారు కోతికి దూరంగా వెళ్లేలా దాన్ని భయపెడుతున్న కోతి మాత్రం ఏ మాత్రం వెనక్కు తగ్గలేదు. చివరకు చాలా మంది అక్కడ గుమి గూడటంతో ఆ వానరం నెమ్మదిగా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది.
ఈ క్రమంలో కోతి దాడికి చెందిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాబొయ్.. ఏంట్రా అది అలా దిడి చేస్తుందంటూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. కొతులతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతున్నారు. పొరపాటున అది కొరికితే ఆస్పత్రులు చుట్టు తిరగాల్సి ఉంటుందని నెటిజన్లు తెగ భయపడిపోతున్నారు