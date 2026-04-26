Monkey Video: ముస్లిం వివాహంలో వింత ఘటన.. తోడు పెళ్లికొడుకులా మారిన కోతి.. వీడియో!

Muslim Wedding Video Watch Here: సాధారణంగా పెళ్లిలో బంధుమిత్రుల సందడితో పాటు బాజాభజంత్రీల హోరు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. పెళ్లి రెండు రోజులు ఇది సర్వసాధారణమే. కానీ తాజాగా ఒక ముస్లిం యువకుడి వివాహ వేడుకలు ఎవరు ఊహించని సంఘటన చోటుచేసుకుంది. పెళ్లి కొడుకు పక్కన స్నేహితుడో, బంధువు కూర్చోవడం ఒక ఆనవాయితీ. అయితే, ఇక్కడ మాత్రం ఒక కోతి వచ్చి పెళ్లికొడుకు పక్కనే తోడు పెళ్లి కొడుకులా.. కూర్చొని అందరినీ ఆశ్చర్యపోయేలా చేసింది. దీనికి సంబంధించిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ గా మారింది.
ఒక ముస్లిం యువకుడి వివాహ వేడుక ఘనంగా జరుగుతోంది.. బంధు మిత్రులందరికీ వేదికపై సందడి చేస్తున్నారు. సరిగ్గా పెళ్లి తంతు కొనసాగుతున్న సమయంలో ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఏమో కానీ.. ఒక కోతి హఠాత్తుగా వేదిక పైకి ప్రవేశించింది. అయితే, అక్కడ ఉన్న వారిని చూసి ఆ కోతి త్వరలోనే వెళ్ళిపోతుందనుకున్నప్పటికీ.. నేరుగా ప్రశాంతంగా పెళ్ళికొడుకు పక్కన ఖాళీగా ఉన్న చోట కూర్చుండిపోయింది..
ముస్లిం సాంప్రదాయ ప్రకారం.. పెళ్ళికొడుకు తలపాక ధరించి ఉండగా.. ఆ కోతి కూడా అతనిని ఏమాత్రం ఇబ్బంది కలిగించకుండా పక్కనే కూర్చుని ఉండడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది. సాధారణంగా కోతులు గుంపులు కనిపిస్తేనే అల్లరి చేయడం, వస్తువులను లాక్కొని వెళ్తూ ఉండడం మనం చూస్తూ ఉంటాం. కానీ ఈ కోతి మాత్రం ఎంతో క్రమశిక్షణతో కూర్చొని చుట్టూ జరుగుతున్న ఆ వేడుకను ఆసక్తిగా గమనిస్తూ ఉండిపోయింది. ఇది చూసిన పెళ్లి పెద్దలతో పాటు బంధువులు తులత ఆందోళన చెందినప్పటికీ.. ప్రవర్తన చూసి ఆశ్చర్యానికి గురైనట్లు తెలుస్తోంది.
Read more: Automatic Aarti Video: ఇక ఆటోమేటిక్ మిషన్తోనే దేవుడికి హారతి!
ఇది నిజంగా అల్లా పంపించిన అతిథి ఉండు ఉంటుందని అక్కడ ఉన్నవారు గుసగుసలాడుకోవడం మీరు చూడొచ్చు. ఈ అరుదైన దృశ్యాన్ని అక్కడివారు తమ మొబైల్లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోను చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు రకరకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. కోతి రూపంలో దేవుడు ఆశీర్వదించడానికి వచ్చాడు అంటూ కొందరు కామెంట్స్ చేస్తుంటే.. మరికొంతమంది మాత్రం ఇలాంటి వింతలు మేము ఎప్పుడూ చూడలేదని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ గా మారింది.
