/Monkey Video: కోతికి బ్రాందీ తాగించిన యువకుడు.. సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్!

Monkey Drinking Brandy Viral Video Watch: సోషల్ మీడియాలో నిత్యం రకరకాల వింత వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. కొన్ని నవ్వు పుట్టిస్తుంటే మరికొన్ని ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి. కానీ తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఒక వీడియో మాత్రం చూసి ప్రతి ఒక్కరిని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతితో పాటు ఆగ్రహానికి గురి చేసేలా చేస్తోంది. ఎండల తీవ్రతకు నీడ కోసం వచ్చిన ఒక మూగ జీవికి నీళ్లు ఇవ్వాల్సింది పోయి. మద్యం తాగించిన ఒక వ్యక్తి వికృతి చేష్టలు ఇప్పుడు తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఇప్పుడు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో సంచలనంగా మారింది. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
వైరల్ అవుతున్న వీడియో ప్రకారం.. వేసవికాలం కావడంతో ఎండన తీవ్రతకు తట్టుకోలేక కోతుల మంద ఒకచోట పెద్ద చెట్టు కింద ఆశ్రయం పొందడం మీరు చూడొచ్చు.. తీవ్రమైన దాహంతో పాటు అలసటతో ఉన్న ఒక కోతిని చూసి అక్కడున్న ఒక వ్యక్తి అత్యంత ధారణంగా ప్రవర్తించారు.. మానవత్వాన్ని మరిచి.. ఆ కోతి ముందు ఒక గ్లాసులో చల్లని బ్రాందీ ఉంచాడు... అంతే ఆ కోతి ఏం చేసిందో చూస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు..
తీవ్రమైన దాహంతో ఉందో.. లేక అది కూల్డ్రింక్ అనుకుందో ఏమో కానీ. ఆ కోతి మాత్రం ఆ గ్లాసును చేత్తో పట్టుకొని గటగటా తాగేయడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. అంతటితో ఆ వ్యక్తి ఆగలేదు.. ఆ కోతి తాగుతున్న కొద్ది.. గ్లాసులో బ్రాందీ పోస్తూనే ఉన్నాడు.. ఇలా ఆ కోతి దాదాపు మూడు నుంచి నాలుగు గ్లాసుల వరకు బ్రాందీ తాగేసింది. మద్యం మత్తు తలకెక్కడంతో ఆ కోతి అటు ఇటు ఆడడం మీరు ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో చూడొచ్చు..
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్ఫార్మ్స్లో వైరల్గా మారడంతో నేటిజెన్లు సదరు వ్యక్తిపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నారు.. మూగజీవుల పట్ల ఇంత క్రూరత్వమా? నీళ్లు లేకపోయినా పర్లేదు కానీ ఇలాంటి పాడు పనులు చేయకండి.. అని ఒకరు కామెంట్ పెట్టారు.. లైకుల కోసం.. వ్యూస్ కోసం ఇంత నీచానికి దిగజారుతారా? మరికొందరు కామెంట్లు పెడుతూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.. సాధారణంగా కోతులు ఎండాకాలంలో దాహం కారణంగా ఏది దొరికితే అది తాగుతూ ఉంటాయి. ఇందులో భాగంగానే ఈ కోతి ఆ బ్రాందీని తాగినట్లు తెలుస్తోంది.
వన్యప్రాణుల సంరక్షణ చట్టం ప్రకారం మూగజీవులను హింసించడంతోపాటు వాటి ప్రాణాలకు హాని కలిగించేలా ప్రవర్తించడం తీవ్రమైన నేరంగా పరిగణిస్తారు. ఈ వీడియో ఆధారంగా సదరు వ్యక్తిని గుర్తించి అటవీ శాఖ అధికారులు తక్షణమే శిక్షించాలని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇలాంటి వికృతి చేష్టలు సమాజంలో పెరుగుతున్న మానసిక వికృతికి అడ్డం పడుతున్నాయి.. తక్షణమే సదరు వ్యక్తిపై కేసు నమోదు చేయాలని కొంతమంది ఉన్నత అధికారులు కూడా కోరుతున్నారు. అయితే, ఈ వీడియోను క్లియర్ గా గమనించి చూస్తే.. ఇది మన భారత దేశంలో జరిగినట్లు లేదు.. వేరే ఇతర దేశాల్లో జరిగినట్లు తెలుస్తోంది..
