Monkey Video: శ్రావణ మాసం వేళ అద్భుతం.. శివలింగం ముందు ధ్యానం చేస్తూ కూర్చున్న వానరం.. వీడియో ఇదే..

Monkey praying to shiva linga: వానరం శివయ్య ఆలయంకు వెళ్లింది. అక్కడ కూర్చుని మరీ సైలెంట్గా ధ్యానం చేస్తు కూర్చుంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు భక్తితో ఉప్పొంగిపోతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 11, 2025, 06:08 PM IST
  • శివయ్య ముందు ధ్యానం చేస్తున్న వానరం..
  • వీడియో వైరల్..

Monkey praying infront of shiva linga video: శ్రావణ మాసంను చాలా మంది ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా శ్రావణ సోమవారం, శుక్రవారం, శనివారంలలో ఉపవాసాలు చేస్తారు. అంతే  కాకుండా.. శివకేశవులతో పాటు, అమ్మవారిని కూడా పూజించుకుంటారు. ఈక్రమంలో శ్రావణ మాసంలో అనేక పండగలు కూడా వస్తాయి. ప్రస్తుతం జన్మష్టమి కోసం అందరు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు.

ఈ క్రమంలో కొన్నిసార్లు మనుషులే కాదు.. నోరులేని జీవాలు కూడా దేవుడిపై తమ భక్తిని చాటుకుంటాయి. కొన్నిసార్లు మూగజీవాలు దేవుడ్ని కోలుచుకున్న ఘటనలు వార్తలలో నిలిచాయి. అయితే.. ప్రస్తుతం ఒక వానరం శివయ్య ఆలయంకు వెళ్లింది. అక్కడ శివలింగం మీద ఎక్కి కూర్చుంది. ఆయనను చూస్తు ధ్యానిస్తూ తన కోరికను ఆయనతో విన్నవించుకున్నట్లు ఆయనను చూస్తు చాలా సేపు కూర్చుంది.

 

సాధారణంగా వానరంను  శివయ్య అవతారంగా కూడా చెబుతుంటారు.  ఈక్రమంలో వానరం రాముడికి నమ్మిన బంటు. అయితే.. ప్రస్తుతం ఒక వానారం శివాలయంలోకి వెళ్లి మరీ శివుడి లింగం మీద ఎక్కి మరీ ఆయన్ను చూస్తు ధ్యానంలో కూర్చుకుంది. అక్కడ పోనీ ఏదైన తినేపదార్థాలు ఉన్నాయని అక్కడికి వెళ్లిందంటే అది కూడా లేదు.

Read more: Bandipur Elephant Attacks Video: వామ్మో.. టూరిస్టును ఉర్కించి, కాళ్లతో తొక్కి మరీ దాడి చేసిన ఏనుగు.. వీడియో వైరల్..

కానీ వానారం మాత్రం శివయ్య ముందు కూర్చుని కళ్లు మూసుకుని చాలా సేపు ధ్యానంలో మునిగిపోయింది. దూరం నుంచి కొంత మంది ఈ అద్బుత ఘటనను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోతున్నారు. మరీ కొంత మంది ఇది నిజంగా శ్రావణ మాసం వేళ శివయ్య లీల అంటూ భక్తితో కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
 

Monkey VideoMonkey praying shiva lingaShravana MasamVideo ViralShiva lingam

