  Monkey Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. పెంపుడు కుక్కకు ముద్దులు పెడుతున్న వానరం.. వీడియో వైరల్..

Monkey Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. పెంపుడు కుక్కకు ముద్దులు పెడుతున్న వానరం.. వీడియో వైరల్..

Monkey kissing dog video viral: వానరంగోడ మీద నిలబడి మరీ శునకంకు కిస్ లు పెట్టింది.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. అసలు కోతికి, శునకంకు లవ్ ఏంటని జనాలు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. కోతులు, కుక్కలు దాడులు చేసుకొవడం చూశామ్ కానీ ఏందీది వింత అంటూ వింతగా మాట్లాడుకుంటున్నారు.  

Jan 19, 2026, 06:52 PM IST
  • శునకంకు కోతి ముద్దులు..
  • వీడియో వైరల్..

Monkey Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. పెంపుడు కుక్కకు ముద్దులు పెడుతున్న వానరం.. వీడియో వైరల్..

Monkey kissing pet dog funny video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు బోలేడు వీడియోలు వైరల్గా మారుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలను చూస్తే ఆశ్చర్యంకు గురిచేసేవిలా ఉంటాయి. మరికొన్ని వీడియోలు చూస్తే మాత్రం షాక్  కు గురి చేస్తాయి. మొత్తంగా నెటిజన్లు ఎక్కువగా ఫన్నీగా ఉన్న వీడియోలను చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపిస్తారు. కోతులు, ఏనుగులు, పిల్లులు, శునకాలకు చెందిన వీడియోలు తరచుగా వైరల్ గా మారుతాయి. అయితే.. చాలా మంది వీటిని ఆసక్తిగా చూస్తారు. కోతులకు, శునకాలకు అస్సలు పడదు.

పొరపాటున కోతులు నెల మీద కన్పిస్తే శునకాలు ఉర్కించి ఉర్కించి వాటిని తరమిస్తాయి. ఇక కోతుల గుంపు చాలా ఎక్కువగా ఉంటే అది కాస్త శునకాల్ని పరిగెత్తించేలా చేస్తాయి. మొత్తంగా కోతులు వర్సెస్ వానరాలఫైటింగ్ లను మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం. కానీ ఇక్కడ రోటిన్ కు చాలా భిన్నంగా జరిగింది. ఒక కోతి పెంపుడు శునకంతో లవ్ లో పడినట్లుంది. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.

కోతి గోడపై నిలబడి ఉంది. శునకం కూడా రెండు కాళ్లతో గోడ మీద నిలబడిదానితో లిప్ లాక్ కు దిగింది. కోతి, శునకం రెండు కూడా ముద్దులు పెట్టుకున్నాయి. నార్మల్ గా రెండు కూడా కొట్టుకొవాలి. కానీ ఇక్కడ మాత్రం శునకం, కోతి లిప్ లాక్ చేసుకున్నాయి. చాలా సేపు మూగ భాషలో ఏదో చెప్పుకున్నట్లు అక్కడే ఉన్నాయి.  మరీ ఏంమాట్లాడుకున్నాయో కానీ అవి రోజు అలానే చేస్తాయని అక్కడి వారు చెబుతున్నారు.

Read more: Kerala man Video: బస్సులో యువతి చాతీని టచ్ చేశాడని ఆరోపణలు..?.. ఇంతలో షాకింగ్ ఘటన.. వీడియో ..

దీన్ని కొంత మంది సీక్రెట్ గా వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త  వైరల్ గా మారింది.  దీనిపై నెటిజన్లు బిత్తరపోతున్నారు. ఇదెక్కడి వింతరా నాయన అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

