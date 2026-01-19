Monkey Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. పెంపుడు కుక్కకు ముద్దులు పెడుతున్న వానరం.. వీడియో వైరల్..

Monkey kissing pet dog funny video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు బోలేడు వీడియోలు వైరల్గా మారుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలను చూస్తే ఆశ్చర్యంకు గురిచేసేవిలా ఉంటాయి. మరికొన్ని వీడియోలు చూస్తే మాత్రం షాక్ కు గురి చేస్తాయి. మొత్తంగా నెటిజన్లు ఎక్కువగా ఫన్నీగా ఉన్న వీడియోలను చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపిస్తారు. కోతులు, ఏనుగులు, పిల్లులు, శునకాలకు చెందిన వీడియోలు తరచుగా వైరల్ గా మారుతాయి. అయితే.. చాలా మంది వీటిని ఆసక్తిగా చూస్తారు. కోతులకు, శునకాలకు అస్సలు పడదు.
పొరపాటున కోతులు నెల మీద కన్పిస్తే శునకాలు ఉర్కించి ఉర్కించి వాటిని తరమిస్తాయి. ఇక కోతుల గుంపు చాలా ఎక్కువగా ఉంటే అది కాస్త శునకాల్ని పరిగెత్తించేలా చేస్తాయి. మొత్తంగా కోతులు వర్సెస్ వానరాలఫైటింగ్ లను మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం. కానీ ఇక్కడ రోటిన్ కు చాలా భిన్నంగా జరిగింది. ఒక కోతి పెంపుడు శునకంతో లవ్ లో పడినట్లుంది. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.
కోతి గోడపై నిలబడి ఉంది. శునకం కూడా రెండు కాళ్లతో గోడ మీద నిలబడిదానితో లిప్ లాక్ కు దిగింది. కోతి, శునకం రెండు కూడా ముద్దులు పెట్టుకున్నాయి. నార్మల్ గా రెండు కూడా కొట్టుకొవాలి. కానీ ఇక్కడ మాత్రం శునకం, కోతి లిప్ లాక్ చేసుకున్నాయి. చాలా సేపు మూగ భాషలో ఏదో చెప్పుకున్నట్లు అక్కడే ఉన్నాయి. మరీ ఏంమాట్లాడుకున్నాయో కానీ అవి రోజు అలానే చేస్తాయని అక్కడి వారు చెబుతున్నారు.
దీన్ని కొంత మంది సీక్రెట్ గా వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు బిత్తరపోతున్నారు. ఇదెక్కడి వింతరా నాయన అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.