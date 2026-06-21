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Monkey Video: అరెవావ్.. మెకానిక్‌లా మారిన కోతి.. సైకిల్ పంక్చర్ ఎంత నీట్‌గా వేస్తుందో.!. వీడియో వైరల్..

Monkey funny video: కోతి సైకిల్ షాపులో కూర్చుని పంక్చర్ వేస్తుంది. అక్కడున్న వారు ఎంతో జాగ్రత్తగా చూస్తున్నారు. అది మాత్రం తనపని తాను చేసుకుంటూ పోతుంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 21, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:59 PM IST
Monkey Video: అరెవావ్.. మెకానిక్‌లా మారిన కోతి.. సైకిల్ పంక్చర్ ఎంత నీట్‌గా వేస్తుందో.!. వీడియో వైరల్..
Image Credit: videoviral(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Monkey Video: అరెవావ్.. మెకానిక్‌లా మారిన కోతి.. సైకిల్ పంక్చర్ ఎంతనీట్‌గా వేస్తుందో
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