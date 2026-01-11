Monkey Rides on Deer Video: అరె వావ్.. జింకపై ఏంచక్కా కూర్చుని స్వారీ చేస్తున్న వానరం.. అరుదైన వీడియో..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
Monkey riding on deer in chennai: జింక మీద వానరం ఏంచక్కా కూర్చుంది. జింక కూడా ఏ మాత్రం ఇరిటేట్ కావట్లేదు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి వింతరా బాబు అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Edited by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 11, 2026, 02:02 PM IST
  • జింక మీద ఎక్కిన కోతి..
  • వీడియో వైరల్..

Monkey riding on back side of deer in Chennai: సోషల్ మీడియాలో రకరకాల వీడియోలు నిత్యం వేలాదిగా వైరల్గా మారుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తే ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటాయి.మరికొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే బిత్తరపోయేలా ఉంటాయి. అసలు కొన్ని వీడియోలు మాత్రం చాలా ఫన్నీగా ఉంటాయి. చూస్తునే నవ్వు తెప్పించేవిలా ఉంటాయి. మొత్తంగా ప్రస్తుతం కొన్ని రకాల జీవుల్లో జాతీవైరం ఉంటుందంటారు.

ముఖ్యంగా కోతులు, శునకాలు, పిల్లులు, మేకలు.. మొదలైనవి చాలా ఎప్పుడు చూసిన కొట్టుకుంటు ఉంటాయి. కానీ కొన్ని సందర్భాలలో ఈ జీవులు తమ జాతీవైరం మర్చిపోయి మరీ చాలా స్నేహంగా ఉంటాయి. అన్యోన్యంగా ఉన్న వీడియోలు కూడా చాలా వైరల్గా మారాయి. అవి కట్టర్ శత్రువు అయిన జీవితో కూడా చాలా సరదాగా ఉంటాయి. మరీ అసలు ఇది ఏవిధంగా సాధ్యమౌతుందో కానీ.. ప్రస్తుతం ఒక జింక, కోతి చాలా ఫ్రెండ్లీగా కన్పిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఫన్నీ ఏంటంటే.. కోతి ఏంచక్కా జింక వీపు మీద ఎక్కి కూర్చుంది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

చెన్నైలోని IIT  క్యాంపస్‌లో ఒక వింత ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఒక జింకవీపు మీద కోతి ఎక్కికూర్చుంది. మరీ అవి రెంటికి ఎలా సెట్ అయ్యిందో కానీ మొత్తంగా కోతి జింక వీపు మీద కూర్చున్న కూడా అది ఏమనకుండా అలానే ఉండిపోయింది. జింక చక్కగా రైడ్ చేస్తు కోతిని అదిలించకుండా ముందుకు పోతుంది.

Read more: Snake Video: వామ్మో.. ఇంట్లో దూరిన రెండు పాములు.. కిటికిలో కూర్చుని ఫైటింగ్.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

నార్మల్గా జింకలు చాలా ఛెంగు.. ఛెంగు అంటూ ఎగురుతుఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ మాత్రం కోతితో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండటం చూసిన కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త జెట్ స్పీడ్ లో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు భలేగా ఉందే ఈ సీన్ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

