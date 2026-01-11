Monkey Rides on Deer Video: అరె వావ్.. జింకపై ఏంచక్కా కూర్చుని స్వారీ చేస్తున్న వానరం.. అరుదైన వీడియో..

Monkey riding on back side of deer in Chennai: సోషల్ మీడియాలో రకరకాల వీడియోలు నిత్యం వేలాదిగా వైరల్గా మారుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తే ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటాయి.మరికొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే బిత్తరపోయేలా ఉంటాయి. అసలు కొన్ని వీడియోలు మాత్రం చాలా ఫన్నీగా ఉంటాయి. చూస్తునే నవ్వు తెప్పించేవిలా ఉంటాయి. మొత్తంగా ప్రస్తుతం కొన్ని రకాల జీవుల్లో జాతీవైరం ఉంటుందంటారు.
Why walk..
When you can exploit a system that’s already walking ☺️☺️
This relationship from IIT Chennai is special. pic.twitter.com/b2JgL5gM5i
— Susanta Nanda IFS (Retd) (@susantananda3) January 10, 2026
ముఖ్యంగా కోతులు, శునకాలు, పిల్లులు, మేకలు.. మొదలైనవి చాలా ఎప్పుడు చూసిన కొట్టుకుంటు ఉంటాయి. కానీ కొన్ని సందర్భాలలో ఈ జీవులు తమ జాతీవైరం మర్చిపోయి మరీ చాలా స్నేహంగా ఉంటాయి. అన్యోన్యంగా ఉన్న వీడియోలు కూడా చాలా వైరల్గా మారాయి. అవి కట్టర్ శత్రువు అయిన జీవితో కూడా చాలా సరదాగా ఉంటాయి. మరీ అసలు ఇది ఏవిధంగా సాధ్యమౌతుందో కానీ.. ప్రస్తుతం ఒక జింక, కోతి చాలా ఫ్రెండ్లీగా కన్పిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఫన్నీ ఏంటంటే.. కోతి ఏంచక్కా జింక వీపు మీద ఎక్కి కూర్చుంది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
చెన్నైలోని IIT క్యాంపస్లో ఒక వింత ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఒక జింకవీపు మీద కోతి ఎక్కికూర్చుంది. మరీ అవి రెంటికి ఎలా సెట్ అయ్యిందో కానీ మొత్తంగా కోతి జింక వీపు మీద కూర్చున్న కూడా అది ఏమనకుండా అలానే ఉండిపోయింది. జింక చక్కగా రైడ్ చేస్తు కోతిని అదిలించకుండా ముందుకు పోతుంది.
Read more: Snake Video: వామ్మో.. ఇంట్లో దూరిన రెండు పాములు.. కిటికిలో కూర్చుని ఫైటింగ్.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..
నార్మల్గా జింకలు చాలా ఛెంగు.. ఛెంగు అంటూ ఎగురుతుఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ మాత్రం కోతితో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండటం చూసిన కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త జెట్ స్పీడ్ లో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు భలేగా ఉందే ఈ సీన్ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి