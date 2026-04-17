English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Monkey saves child Video: అరెవావ్.. బాల్కనీలో వేలాడుతున్న బాలుడ్ని కాపాడిన వానరం.. సంచలనంగా మారిన వీడియో..

Monkey saves child Video: అరెవావ్.. బాల్కనీలో వేలాడుతున్న బాలుడ్ని కాపాడిన వానరం.. సంచలనంగా మారిన వీడియో..

Monkey saves child life  Video: బాల్కనీలో వేలాడుతున్న బాలుడ్ని కొండెంగ వచ్చి రెప్పపాటులో కాపాడింది. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. కొంత మంది దీనిపై డౌటానుమానాలు కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 17, 2026, 06:04 PM IST
  • బాలుడి ప్రాణాలు కాపాడిన వానరం..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Akshaya Tritiya: అక్షయ తృతీయకు ఆఫర్ల జోరు.. బంగారం కొంటే సిల్వర్ కాయిన్ ఫ్రీ.. ఈ కంపెనీల డిస్కౌంట్ లిస్ట్ చూశారా?
5
Akshaya Tritiya gold rate
Akshaya Tritiya: అక్షయ తృతీయకు ఆఫర్ల జోరు.. బంగారం కొంటే సిల్వర్ కాయిన్ ఫ్రీ.. ఈ కంపెనీల డిస్కౌంట్ లిస్ట్ చూశారా?
EPF ATM withdrawal: పీఎఫ్ నిబంధనల్లో పెను మార్పులు.. ఇక పెన్షన్ రాదా? విత్‌డ్రా, ఈపీఎస్ అర్హతలపై పక్కా క్లారిటీ ఇదీ..!!
5
EPFO 3.0 rules India
EPF ATM withdrawal: పీఎఫ్ నిబంధనల్లో పెను మార్పులు.. ఇక పెన్షన్ రాదా? విత్‌డ్రా, ఈపీఎస్ అర్హతలపై పక్కా క్లారిటీ ఇదీ..!!
Maruti Suzuki April Dhamaka Offer: Baleno, Fronx, Grand Vitara, Invictoపై రూ.2.15 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్..!!
6
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki April Dhamaka Offer: Baleno, Fronx, Grand Vitara, Invictoపై రూ.2.15 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్..!!
Shreyas Iyer Catch: శ్రేయస్ అయ్యర్ సూపర్ డూపర్ క్యాచ్..డగౌట్‌లో రోహిత్ శర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ షాక్..బిత్తరపోయి చూస్తున్నారు!
7
Shreyas Iyer Catch
Shreyas Iyer Catch: శ్రేయస్ అయ్యర్ సూపర్ డూపర్ క్యాచ్..డగౌట్‌లో రోహిత్ శర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ షాక్..బిత్తరపోయి చూస్తున్నారు!
Monkey saves child Video: అరెవావ్.. బాల్కనీలో వేలాడుతున్న బాలుడ్ని కాపాడిన వానరం.. సంచలనంగా మారిన వీడియో..

Monkey saved a child from falling off a balcony Video: ప్రస్తుతం ఏఐ జనరేషన్ నడుస్తుంది. ప్రతిరోజు సోషల్ మీడియాలో కుప్పలు తెప్పలుగా వీడియోలు వైరల్గా మారుతున్నాయి. దీనిలో ఏవి నిజమైనవి మరీ ఏవి అసత్యమైనవి  అని తెలుసుకొవడం పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఈ క్రమంలో సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల వైరల్గా మారుతున్న వీడియోలను చూస్తుంటే కొన్ని చాలా డౌటానుమానం కల్గేలా  ఉంటున్నాయి.  కొంత మంది కావాలని పబ్లిసిటీ కోసం, ఫెక్ ప్రచారాంలు, వ్యూస్ కోసం ఏఐతో వీడియోలను జనరేట్ చేస్తున్నారు. దీంతో ఇది కాస్త తెలియని అమాయక జనాలు వైరల్ అవుతున్న వాటిని చూసి నిజమనుకుంటున్నాయి. ఈనేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది.

Add Zee News as a Preferred Source

 

దీనిలో ఒక బాలుడు బాల్కనీ నుంచి వేలాడుతున్నాడు. మరీ ఆడుకుంటూ అక్కడ వేలాడుతున్నాడో లేదా నిజంగానే అక్కడ దిగలేక ఇబ్బంది పడుతున్నాడో తెలీదు గానీ ఆ సమయంలోనే రెప్పపాటులో ఒక కొండెంగ అక్కడకు వచ్చింది. వెంటనే ఒక్క ఉదుటున దూకీ బాల్కనీ నుంచి వేలాడుతున్న బాలుడ్ని పట్టుకుని మరో చోట దూకి అతడి ప్రాణాలు కాపాడింది.

ఈ ఘటనను కొంతమంది వీడియో తీశారు. అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఆ వానరం అచ్చం హనుమాన్ లా  అక్కడకు వచ్చిందని అంటున్నారు. అతను హనుమాన్ జీ భక్తుడేమో అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. 

Read more: Video Viral: అరె వావ్.. బైక్ ఎక్కి బుసలు కొడుతూ ఫోటోలకు ఫోజులిచ్చిన నాగు పాము.. వీడియో వైరల్..

పొరపాటున వానరం లేకుంటే ఏమయ్యేది అని అందరు షాక్ అవుతున్నారు. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. కొంత మంది దీన్ని ఏఐ అని కొట్టిపారేస్తుండగా , మరికొంత మంది మాత్రం కొండెంగకు ఏదైన ట్రైనింగ్ ఇచ్చుంటారని కూడా అంటున్నారు. 
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Monkey videoMonkey saves child videosocial mediaMonkey saves boy lifeChild hanging from balcony

Trending News