  • Telugu News
  • సోషల్
  • Monkey Video: అద్భుతం.. రెప్పపాటులో వ్యక్తిని రోడ్డు ప్రమాదం నుంచి కాపాడిన వానరం.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Monkey Video: అద్భుతం.. రెప్పపాటులో వ్యక్తిని రోడ్డు ప్రమాదం నుంచి కాపాడిన వానరం.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Monkey video viral:  రోడ్డు పక్కన ఒక వ్యక్తి కూర్చున్నాడు. ఇంతలో వానరం వచ్చి అతని మీద ఎక్కి అతడ్ని పక్కకు వెళ్లేలా చేసింది . దీంతో అతను పెద్ద ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నాడు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు  ఆశ్చర్యపోతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 1, 2026, 03:21 PM IST
  • రోడ్డు ప్రమాదం నుంచి బైటపడ్డ వ్యక్తి..
  • వీడియో వైరల్..

Monkey Video: అద్భుతం.. రెప్పపాటులో వ్యక్తిని రోడ్డు ప్రమాదం నుంచి కాపాడిన వానరం.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Monkey saved devotee life from car accident video: ఇటీవల కాలంలో సోషల్ మీడియాలో రకరకాల వీడియోలు బాగా వైరల్గా మారుతున్నాయి. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యంకు గురౌతున్నారు. కోతులు, పాములు, శునకాల వీడియోలు బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి. కొన్నిసార్లు జంతువులు సైతం మనుషులను కాపాడిన ఘటనలు వార్తలలో నిలిచాయి.మరీ అనుకొకుండా జరిగాయో లేదా నిజంగానే దైవలీలనో కానీ కొన్ని ఘటనలు చూస్తుంటే గూస్ బంప్స్ తెప్పించేవిగా ఉంటాయి.  ఈ క్రమంలో ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారింది. దీనిలో ఒక యువకుడు రోడ్డుపక్కన గద్దె మీద కూర్చుని ఉన్నాడు.

ఇంతలో ఒక వానరం వచ్చి అతని తలమీద ఎక్కింది. దీంతో అతను భయపడి ఒక్కసారిగా అక్కడి నుంచిలేచి మరోవైపుకు వెళ్లాడు. ఆ రెప్పపాటు గ్యాప్ లో ఒక వాహనం వచ్చి అతను కూర్చున్న ప్రదేశంలో గద్దెలను ఢీకొట్టింది. ఈ క్రమంలో అతను అక్కడి నుంచి లేవడంతో పెద్ద ప్రమాదం నుంచి బైటపడ్డాడు. దీంతో ఈఘటన కాస్త అక్కడున్న సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యింది.

ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.దీన్ని చూసిన భక్తులు నిజంగా ఇది హనుమంతుడి అనుగ్రహం అంటూ కొంత మంది చెప్తుండగా, మరికొంత మంది మాత్రం ఇది నిజంగా జరిగిందా అంటూ డౌటానుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారింది.

ఇటీవల జపాన్ లోని పంచ్ కొతి వీడియో వైరల్ గా మారి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రత్యేకంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఈ వానరం వీడియోను చూసి కొంత మంది నెటిజన్లు జైహనుమాన్ అంటూ భక్తితో పొంగిపోతున్నారు. 

ఇటీవల కొంత మంది ఏఐ టెక్నాలజీతో వీడియోలు క్రియేట్ చేసి వైరల్ చేస్తున్నారు. దీని మూలంగా అది ఏవి నిజమైన వీడియోలో లేదా ఏవీ ఫెకో కూడా కొన్ని సందర్బాల్లో డౌట్ పట్టాల్సిన సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో తాజాగా వీడియో మాత్రం నెట్టింట ఆసక్తి కరంగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

