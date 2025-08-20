English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Monkey Viral Video: ఆపదలో ఉన్న పాము ప్రాణాలను కాపాడిన కోతి.. వీడియో వైరల్..

Snake and Monkey Viral Video: ప్రస్తుతం జంతువులకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. అందులో పాములకు సంబంధించిన అరుదైన వీడియోలను ప్రజలు తెగ చూస్తున్నారు. తాజాగా  ఎడారిలో చిక్కుకుపోయిన ఓ సర్పాన్ని ఓ వానరం కాపాడిన వీడియో చూసిన వాళ్ల గుండెలను తడుముతోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 20, 2025, 02:15 PM IST

Snake Monkey Viral Video: ఆపదలో ఉన్న పాము ప్రాణాలను కాపాడిన కోతి.. వీడియో వైరల్..

Snake and Monkey Viral Video: మన హిందూ పురాణాల్లో కోతిని హనుమంతుని స్వరూపంగా భావిస్తాము. అటు పామును శివుడి మెడలో నాగరాజుగా.. విష్ణు మూర్తి పాన్పు అయిన ఆదిశేషుడిగా కొలుస్తాము. రీసెంట్ గా ఎడారిలో చిక్కుకుపోయిన ఓ పామును ఓ కోతి ఎంతో ధైర్యంగా రిస్క్ చేసి కాపాడిన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో తెగ హల్  చల్ చేస్తోంది. ఎడారిలో ఎండిపోయిన కొమ్మ ఎక్కిన పాము అందులో చిక్కుపడిపోయింది. దాన్నుంచి బయటపడేందుకు తెగ ప్రయత్నాలు చేసింది.  తోకను ఊపి తల పైకెత్తి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించింది. కానీ పాము అందులోంచి బయటపడలేదు. 

ఎడారిలోని ఒక జన సంచారం లేని  ప్రాంతంలో, ఒక చిన్న చెట్టు యొక్క పదునైన అంచుల మధ్య ఒక కింగ్ కోబ్రా చిక్కుకుంది. ఒకవైపు ఎండ వేడి.. మరోవైపు చుట్టూ ఇసుక వ్యాపించి ఉంది. దీంతో ఈ పాము సహాయం కోసం వేడుకుంటున్నట్టు దీనంగా కనిపించింది. అప్పుడే జంతువుల్లో ధైర్యానికి మారు పేరు అయిన  ఓ కోతి అక్కడికి వచ్చి పామును కాపాడాలని డిసైడ్ అయినట్టు ఈ వీడియోలో కనిపించింది. వెంటనే కోతి ఎండిన చెట్ల కొమ్మకు  చిక్కుకున్న పామును ఎంతో విడుపుగా విడిపించింది. ఈ వీడియోను ఎవరు ఎలా చిత్రీకరించారో వాళ్లకు రెండు చేతులెత్తి మొక్కాల్సిందే. పామును కోతి కాపాడిన  ఈ వీడియో  ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. 

ఈ వీడియో చూస్తుంటే.. కోతి ధైర్యం చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఎడారిలో ఎండిపోయిన చెట్టు కొమ్మలో ఎరక్కపోయి ఇరుక్కుపోయింది.   దీంతో దాని భాదను చూసి కోతి.. వెంటనే  పామును రక్షించాలని డిసైడ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది. ఈ పోరాటంలో పాము అందులోంచి బయటపడటానికి తెగ ప్రయత్నం చేసింది. ఆ తర్వాత ఆ దారిన పోతున్న కోతి పాము బాధను చూసింది. ఈ వీడియలో కోతి బంధించబడింది. అయినప్పటికీ అది పామును రక్షించడానికి ప్రయత్నించింది.

