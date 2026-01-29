English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Python Video: ఇవెం కోతి చెష్టలురా నాయన.?.. భారీ కొండ చిలువ మీద కూర్చున్న వానరం.. వీడియో వైరల్..

Monkey sits on python video: భారీ కొండ చిలువ మీద కోతి కూర్చుంది. అదేదో ట్రైన్ లాగా దాని మీద కూర్చుని జనాల్నిచూస్తుంది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. దాని నోటికి చిక్కితే తినేస్తుందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 29, 2026, 04:10 PM IST
Monkey Travelling on Big Python ai Video: ఇటీవల కాలంలో సోషల్ మీడియాలో బోలేడు వీడియోలు కుప్పలు తెప్పలుగా వైరల్ అవుతున్నాయి. వీటిల్లో అసలు వీడియోలు ఏవో లేదా నకిలీ వీడియోలు ఏంటో కూడా అర్థం కానీ సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. మొత్తంగా ప్రతిరోజు కూడా వేలాది వీడియోలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. వీటిల్లో ముఖ్యంగా కొన్ని వీడియోలు చాలా ఇంట్రస్టింగ్ గా ఉంటున్నాయి. పాములు, కొండ చిలువల వీడియోలను జనాలు ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. కొంది ఏఐ వీడియోలు, డీప్ ఫెక్ వీడియోలను క్రియేట్ చేసి వైరల్ చేస్తున్నారు. దీంతో రచ్చ నడుస్తుంది. కొన్నిసార్లు అసలైన వీడయోలు ఏవో..లేదా నకిలి వీడియోలు ఏంటో కూడా అర్థంకానీ సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది.

మొత్తంగా ప్రస్తుతం ఒక కొండ చిలువ వీడియో మాత్రం నెట్టింట తెగ వైరల్ గా మారింది.దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. ఈ వైరల్గా మారిన వీడియోలోఒక వానరం రొడ్డు దాటుతున్న కొండ చిలువ మీద కూర్చుంది. అది దాని మీద కూర్చుండి కోతి చేష్టలు చేస్తుంది. చుట్టు పక్కలజనాలు భయంతో దూరం నుంచి చూస్తున్నారు. దాని నోటికి చిక్కితే కోతిని గుటుక్కున మింగేస్తుందని అంటున్నారు.

వానరం మాత్రం ఏ  మాత్రం భయంలేకుండా అదేదో ట్రైన్ల లో జర్నీ చేసినట్లు కోతి దాని మీదకు ఎక్కేసింది. అయితే.. ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియో నిజమైనదని కాదని, ఫెక్ వీడియో అని తెలిసి అందరు షాక్ తో నొరెళ్ల బెడుతున్నారు. కొండ  చిలువలు రోడ్డుదాటుంటే.. మరికోతులు అంత డేర్ చేయవు.

Read more: Snake Video: ఇంట్లో నెల మీద పడుకుంటున్నారా..?.. నాగు పాము ఏంచేసిందో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

వాటికి కూడా ప్రాణాల మీద తీపి ఉంటుంది. మొత్తంగా ఈ వీడియో మాత్రంపక్కా ఫెక వీడియో అని ఏఐతో క్రియేట్ చేసిందని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. ఈ వీడియోపై సోషల్ మీడియాలో రచ్చ నడుస్తుండగా, కొంత మంది మాత్రం భలే ఫన్నీగా ఉందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Python VideoMonkey Videopython vs monkeyVideo Viralsocial media

