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Monkey Massage Video: అరెవావ్.. బార్బర్ షాపులో మసాజ్ చేయించుకుంటు చిల్ అవుతున్న కోతి.. వీడియో వైరల్..

Monkey vip massage in saloon video: కోతి బార్బర్ షాపులోకి ప్రవేశించింది. దానికి కూల్ గా అందులోని వ్యక్తి మసాజ్ చేస్తున్నాడు.  ఆ వానరం కూడా తనకు నచ్చినట్లు శరీరంకు మసాజ్ చేయించుకుంటూ చిల్ అవుతుంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 20, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 07:43 PM IST
Monkey Massage Video: అరెవావ్.. బార్బర్ షాపులో మసాజ్ చేయించుకుంటు చిల్ అవుతున్న కోతి.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: monkeymassageinsaloonshopvideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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