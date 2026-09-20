/Monkey Massage Video: అరెవావ్.. బార్బర్ షాపులో మసాజ్ చేయించుకుంటు చిల్ అవుతున్న కోతి.. వీడియో వైరల్..

Monkey Walks into saloon and gets vip massage video viral: సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల అనేక రకాల వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఫన్నీగా, ఆశ్చర్యకరంగా ఉండే వీడియోలు చూసేందుకు నెటిజన్లు ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు. ఇటీవల కోతుల ప్రతి చోట సంచరిస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు పల్లెలకు మాత్రమే పరిమితమైన వానరాలు ఇప్పుడు పట్టణాలలో కూడా వస్తున్నాయి. కోతులు గుంపులు, గుంపులుగా ఇళ్లపైకి దాడులు చేస్తున్నాయి. అందినకాడికి ఆహర పదార్థాలను లాక్కొని వెళ్లిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలో కోతులు కొన్నిసార్లు చాలాఫన్నీగా కూడా ప్రవర్తిస్తాయి.
📺WATCH | Monkey gets massage done at barber shop, people keep staring pic.twitter.com/ThQWBRg1yz
— The Tatva (@thetatvaindia) September 20, 2026
అవి తనకు కట్టర్ శత్రువులైన కుక్కలు, పిల్లులతో కూడా కలసి ఉంటాయి. కానీ కొన్నిసార్లు అవి ప్రవర్తించే తీరుచాలా నవ్వులు తెప్పిస్తుంది. ఈ క్రమంలో కొంత మంది తమ ఇళ్లలో కోతులనుపెంచుకుంటున్నారు.అయితే ప్రస్తుతం ఒక వానరం వీడియో సోషల్ మీడియాలొ విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది.
కోతి నెరుగా బార్బర్ షాపుకు వెళ్లింది. అక్కడ చైర్ మీద హ్యపీగా కాళ్లుజాపుకుని పడుకుంది. అతను ఏమో మసాజ్ కోసం వ్యక్తి వచ్చినట్లుదాని కాళ్లు,చేతులుపట్టుకుని మరీ మసాజ్ చేయడంస్టార్ట్ చేశాడు. అది కూడా బార్బర్ మసాజ్ చేస్తుంటే ఏమి అనకుండా అతనికి ఫుల్ గా కోపరేట్ చేసింది.
అతను కోతిరెండు కాళ్లు, శరీరమంతా కూల్ గా మసాజ్ చేస్తున్నాడు. కోతి చైర్ లో కూర్చుని కూల్ గా చిల్ అవుతుంది. ఈ ఘటనను కొంతమంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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