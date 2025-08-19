Snakes Romance Video: అరె వావ్.. బ్రేక్ డ్యాన్స్ చేస్తూ, కసిగా రొమాన్స్ చేసుకుంటున్న రెండు పాములు.. వీడియో వైరల్..

Monsoon Season two Snakes romance trending video: సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల పాముల వీడియోలకు ఫుల్ డిమాండ్ ఏర్పడిందని చెప్పుకొవచ్చు. నెటిజన్లు ముఖ్యంగా పాముల వీడియోలను చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అందుకు ఎక్కడ వెరైటీ పాములు హల్ చల్ చేసిన కూడా జనాలు వెంటనే వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో వదులుతుంటారు. ఈ క్రమంలో చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే వెంటనే భయంతో దూరంగా పారిపోతారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం పాములు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ లకు సమాచారం ఇస్తారు.
అంతేకాకుండా.. పాముల నుంచి ప్రాణభయంతో దూరంగా పారిపోతారు. ముఖ్యంగా పాములు వానాకాలంలో ఎక్కువగా రొమాన్స్ లకు దిగుతుంటాయి. మగ పాము,ఆడపాములు వానాకాలంలో సంభోగం చేసుకుంటాయని చెబుతారు. అందుకే ఇటీవల కాలంలో పాములు ఎక్కువగా రొమాన్స్ లు, సయ్యాటలకు దిగిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. ప్రస్తుతం ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్గా మారింది.
దీనిలో రెండు సర్పాలు ఒకదానికి మరోకటి పెనవేసుకున్నాయి. వీటిలో ఒకటి నాగు పాము కాగా మరోకటి జెర్రీపోతు. రెండు పాములు కూడా ఏ మాత్రం తగ్గెదెలా అన్న విధంగా డ్యాన్స్ చేస్తు మరీ రొమాన్స్ చేసుకుంటున్నాయి.
పచ్చని చెట్ల మధ్యలో రెండు సర్పాలు నాట్యం చేస్తు, పెనవేసుకుని మరీ హద్దులు దాటి హల్ చల్ చేశాయి. కింద పడుతూ, లేస్తు రెండు పాములు సయ్యాటలు ఆడిన వీడియోను కొంత మంది రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాప్ రే చాలా డెంజర్ గా ఉన్నాయని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.