Snakes Romance Video: అరె వావ్.. బ్రేక్ డ్యాన్స్ చేస్తూ, కసిగా రొమాన్స్ చేసుకుంటున్న రెండు పాములు.. వీడియో వైరల్..

Snakes mating Video: రెండు పాముల చెట్ల మధ్యలో సయ్యాటాలకు దిగాయి. ఒకదానికి మరోకటి పెనవేసుకుని మరీ రాసలీలలకు దిగాయి.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గామారింది.   ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు బిత్తర పోతున్నారు. ఆ డ్యాన్స్ ఏంట్రా బాబోయ్.. అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 19, 2025, 03:37 PM IST
  • సయ్యాటలాడుతున్న పాములు..
  • నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్న వీడియో..

Monsoon Season two Snakes romance trending video: సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల పాముల వీడియోలకు ఫుల్ డిమాండ్ ఏర్పడిందని చెప్పుకొవచ్చు. నెటిజన్లు ముఖ్యంగా పాముల వీడియోలను చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అందుకు ఎక్కడ వెరైటీ పాములు హల్ చల్ చేసిన కూడా జనాలు వెంటనే వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో వదులుతుంటారు. ఈ క్రమంలో చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే వెంటనే భయంతో దూరంగా పారిపోతారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం పాములు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ లకు సమాచారం ఇస్తారు.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by mabbu (@mr_dark_web_rs200_)

అంతేకాకుండా.. పాముల  నుంచి ప్రాణభయంతో దూరంగా పారిపోతారు. ముఖ్యంగా పాములు వానాకాలంలో ఎక్కువగా రొమాన్స్ లకు దిగుతుంటాయి. మగ పాము,ఆడపాములు వానాకాలంలో సంభోగం చేసుకుంటాయని చెబుతారు. అందుకే ఇటీవల కాలంలో పాములు ఎక్కువగా రొమాన్స్ లు, సయ్యాటలకు దిగిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. ప్రస్తుతం ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్గా మారింది.

దీనిలో రెండు సర్పాలు ఒకదానికి మరోకటి పెనవేసుకున్నాయి. వీటిలో ఒకటి నాగు పాము కాగా మరోకటి జెర్రీపోతు. రెండు పాములు కూడా ఏ మాత్రం తగ్గెదెలా అన్న విధంగా డ్యాన్స్ చేస్తు మరీ రొమాన్స్ చేసుకుంటున్నాయి.

Read more: Video Viral: ఇదెక్కడి కరువురా నాయన.. కోతిని ముద్దు పెట్టుకుంటూ టెంప్ట్ చేస్తున్న యువతి.. వీడియో వైరల్..

పచ్చని చెట్ల మధ్యలో రెండు సర్పాలు నాట్యం చేస్తు, పెనవేసుకుని మరీ  హద్దులు దాటి హల్ చల్ చేశాయి. కింద పడుతూ, లేస్తు  రెండు పాములు సయ్యాటలు ఆడిన వీడియోను కొంత మంది రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాప్ రే చాలా డెంజర్ గా ఉన్నాయని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake Videomonsoon seasonking cobra snakeSnake Romance VideoSnake Viral Video

