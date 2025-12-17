Wedding called off: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. 40 రోజుల్లో అక్కడ 150 పెళ్లిళ్లు క్యాన్షిల్.!. అసలు మ్యాటర్ తెలిస్తే షాక్..

More then 150 wedding called off in indore: ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది యువతీ, యువకులు పెళ్లి అంటేనే కిలోమీటర్ దూరం పారిపోతున్నారు. సమాజంలో కొంత మంది భార్యభర్తలనుచూసి, వారు ప్రవర్తనతో చాలా మంది విసిగిపోయారు. వివాహం అంటేనే వారికి సింహస్వప్నంగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. మొత్తంగా పెళ్లి తర్వాత అన్యోన్యంగా ఉండాల్సింది పోయి ఒకర్నిమరోకరు హత్యలు చేసుకుంటున్నారు. కొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్నిచంపితే, మరికొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్ని మట్టుబెడుతున్నారు. మొత్తంగా కొంత మంది భార్యభర్తల ఘటనలు ఇటీవల ఎక్కువగా క్రైమ్ లు చేస్తు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నారు.
ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం మధ్య ప్రదేశ్ లోని ఇండోర్ లో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ ల కారణంగా ఏకంగా 150 జంటలు తమ పెళ్లిళ్లు క్యాన్సిల్ చేసుకున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. యువతీ,యువకులు సోషల్ మీడియాలో చాలా అప్ డేట్ గా ఉంటున్నారు. ఎక్కడకు వెళ్లిన ఏంచేసిన కూడా వెంటనే తమ సోషల్ మీడియాఖాతాల్లో పోస్ట్ లు, వీడియోలు, రీల్స్ అప్ లోడ్ చేస్తున్నారు. అయితే.. కొంత మంది తమ కాంట్రవర్సీ అంశాలు, బాయ్ ఫ్రెండ్స్, లవర్స్ తో దిగిన ఫోటోలు, వీడియోలను కూడా అప్ లోడ్ చేస్తుంటారు. ఆ తర్వాత వీరు బ్రేకప్ చెప్పుకున్న కూడా కొంత మంది తమ పోస్ట్ ల విషయంను మర్చిపోవడం చేస్తారు. ఇది వారికి పెద్ద చిక్కుల్ని తెచ్చి పెడుతుంది.
చాలా మంది ఎవరితో అయిన ఫస్ట్ మ్యాచ్ రాగానే.. వారి సోషల్ మీడియా ప్రొఫెల్ ను సెర్చ్ చేస్తున్నారు. వారి తల్లిదండ్రులు , కుటుంబాలు చెప్పిందిమాత్రమే కాకుండా.. గతంలో వారుచేసిన పోస్టులపై ఆరాలుతీస్తున్నారు. దీంతో ఇటీవల మధ్య ప్రదేశ్ లోని ఇండోర్ లో ఏకంగా 40 రోజుల్లోనే 150 పెళ్లిళ్లు క్యాన్షిల్ అయినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిలో ప్రముఖంగా వారు గతంలో చేసిన సోషల్ మీడియాపోస్ట్ లే కారణం అని సోషల్ మీడియాలతో పాటు, పలు జాతీయ పత్రికలలో సైత కథనాలు వచ్చాయి.
Read more: Snake Video: అరె వావ్... తాడును చుట్టుకుని నాట్యం చేస్తున్న నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో...
దీంతో యువతీ,యువకులు వారు చేసిన పొరపాట్లు వారికి గ్రహపాట్లుగా మారుతున్నాయని నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా అసలు పెళ్లిళ్లుసెట్ కాక కొంత మంది బాధపడుతుంటే.. సరిగ్గా పెళ్లి కుదిరాక క్యాన్షిల్ అయితే అలాంటి వారి సిట్యువేషన్ ఏంటని నెటిజన్లు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook