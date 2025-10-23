English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Precious Nagamani Video: బంగారం కంటే విలువైన నాగమణి.. దీని వెనుకున్న అసలు సత్యం ఇదే.. వీడియో..

Precious Nagamani Video: బంగారం కంటే విలువైన నాగమణి.. దీని వెనుకున్న అసలు సత్యం ఇదే.. వీడియో..

Precious Nagamani Video Watch: ప్రస్తుతం చాలామంది నాగమణులు బంగారం కంటే అత్యంత విలువైందని విక్రయిస్తూ ఉన్నారు. నిజానికి ఇలా విక్రయిస్తూ చాలామంది ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ఒక వీడియోని వైరల్‌గా మారింది. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 23, 2025, 07:16 PM IST

Trending Photos

Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
5
5 Rs Note Value
Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
7
Gold rates
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
8
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
IPL 2026 Mini Auction: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి ఈ ఐదుగురు ఆటగాళ్లు ఔట్.. లిస్ట్‌లో స్టార్ ప్లేయర్లు..!
10
IPL 2026 Mini Auction
IPL 2026 Mini Auction: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి ఈ ఐదుగురు ఆటగాళ్లు ఔట్.. లిస్ట్‌లో స్టార్ ప్లేయర్లు..!
Precious Nagamani Video: బంగారం కంటే విలువైన నాగమణి.. దీని వెనుకున్న అసలు సత్యం ఇదే.. వీడియో..

Precious Nagamani Video Now: సాంకేతిక యుగంలో కూడా ఇప్పటికీ చాలామంది మూడో నమ్మకాలను అనుసరిస్తున్న అనేక ఘటనలు ఉన్నాయి. ఎన్నో అతీంద్రియ శక్తులు, అద్భుతమైన విలువలు ఉంటాయని భావించే నాగమణి (Nagamani) గురించి ఇప్పుడు అసలైన నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.. పల్లెల్లో, పట్టణాల్లో కొంతమంది అరుదైన నాగమణులను కింగ్ కోబ్రాకు సంబంధించిన కొన్ని జాతుల పాముల తలభాగాల్లో నుంచి తీస్తారని.. ఇవి బంగారం కంటే అత్యంత ఖరీదైనవని ప్రచారం చేస్తూ వస్తున్నారు. అంతేకాకుండా పల్లె ప్రాంతాల్లో అమాయకపు ప్రజలను బురిడీ కొట్టించి.. వారిచేత ఈ రాళ్ళను కొనిపిస్తున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

పాములను పెంచేవారు కొంతమంది అత్యంత అరుదైన నాగమణిని పాముకాటు వేసిన చోట ఉంచితే గాయం మానిపోయి.. శరీరంలో పాకుతున్న విషం పూర్తిగా తొలగిపోతుందని ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. మరి కొంతమంది అయితే ఈ రాయిని ఉంగరానికి ధరించడం వల్ల అదృష్టం కలిసి రావడమే కాకుండా సంపాదన ఆకర్షితమవుతాయని కాకమ్మ కథలు చెబుతూ వస్తున్నారు. ఇక వీటిని కొంతమంది క్షుద్ర పూజలతో కూడా వినియోగిస్తున్నారు. దీనిని ధరించడం వల్ల ఎన్నో శక్తులు వస్తాయని చాలామంది ఇప్పటికీ నమ్ముతున్నారు. నిజానికి ఇదంతా పెద్ద బోగస్ అని కొంతమంది అధ్యయనం చేసిన శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. 

అత్యంత అరుదైన నాగమణులు నాగుపాము తలలపై తయారు కావడానికి రసాయన ప్రక్రియ కారణమైన అని కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొన్ని పాములు చాలా కాలం పాటు దాని శరీరంలో ఉన్న విషం ఉపయోగించుకోలేకపోవడం వల్ల తలభాగంలో పేరుకుపోయి క్రమంగా రాయిలాగా మారుతుందని.. ఇదే నాగమణి అని కథల రూపంలో ప్రసారం జరిగిందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. నాగమణి పేరుతో జరిగే ప్రచారం ఎవ్వరు నమ్మకూడదని వారంటున్నారు. నాగమణి అనేది కేవలం ఒక సాధారణ రాయి మాత్రమే.. కొంతమంది మోసగాళ్లు కావాలనే ఇది శక్తులు కలిగిందని బంగారం కంటే ఎక్కువ విలువైందని మార్కెట్లో విక్రయిస్తున్నారు. 

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

మరి కొంతమందైతే పాములు పట్టేవారు ఊర్లలో కూడా ఇప్పుడు నాగమణి (Nagamani) గురించి విపరీతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. దీనిని ధరించడం వల్ల ఎన్నో శక్తులు లభించి.. పాములు దరిచేరకుండా ఉంటాయని వారు చెబుతున్నారు. నిజానికి ఇలాంటి మాటలు అస్సలు నమ్మకూడదని కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రజలను కావాలనే మోసం చేసి వారి దగ్గర ఉన్న ఆ నాగమణి నీ విక్రయించాలని చూస్తున్నారని వారు అంటున్నారు. మీ దగ్గరికి కూడా నాగమణి అరుదైందని వచ్చి కొనుక్కోమని అడిగితే.. వారికి ఈ స్టోరీ ద్వారా తగిన సమాధానం చెప్పండి..

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Nagamani VideoViral videoOriginal NagamaniOriginal Nagamani Video

Trending News