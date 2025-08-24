English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Venomous Snakes: వామ్మో.. అత్యంత డేంజర్ పాములు.. ఒక్క కాటుతో 100 మంది మటాష్..

Most Dangerous Venomous Snakes Video: అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాముల విషం గురించి ఎప్పుడన్నా తెలుసుకున్నారా..? కొన్ని పాములు తమ ఒక్క కాటుతో 100 మందిని సైతం చంపేసే ప్రమాదకరమైన విషం కలిగి ఉంటుందని మీకు తెలుసా? అయితే, కొన్ని పాముల విషం కు సంబంధించిన వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 24, 2025, 02:42 PM IST

Most Dangerous Venomous Snakes Video Watch: చాలామంది కొన్ని పాములను చూసి మాత్రమే అవే చాలా ప్రమాదకరమైనవి అని అనుకుంటూ ఉంటారు. నిజానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాటికంటే ప్రమాదకరమైన పాములు ఎన్నో ఉన్నాయి. కొన్ని పాముల విషం అత్యంత ప్రమాదకరమని మనం ఇంటర్నెట్లో లేదా బుక్కుల్లో చదివి ఉంటాం.. వివిధ జాతులకు సంబంధించిన పాములు వివిధ విష ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. కొన్ని పాములు కాటేసిన కొద్దిసేపటి వరకు మనుషులు బాగానే ఉంటారు. ఆ తర్వాత వారి శరీరంలో విభిన్న మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. ఈ మార్పులు అనేవి పాము కాటు విషాన్ని బట్టి కూడా ఉంటాయి. అయితే, ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాము లేవో.. అవి ఒక్కసారి కాటు వేస్తే.. ఎంతమంది మనుషులు చనిపోతారో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

కోబ్రా..
కోబ్రా ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన పాముల్లో ఒకటి.. ఈ పాము భారతదేశంలో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పల్లె ప్రదేశాల్లో నివసించే వ్యక్తులకు తరచుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ పామును తెలుగులో అందరూ నాగుపాముగా పిలుస్తారు. అయితే దీని విషం అత్యంత ప్రమాదకరం.. ఇది ఒకసారి కాటు వేస్తే దాని విషానికి 10 మంది మనుషులు చనిపోయే అవకాశాలున్నాయట. ఇది పెద్ద పెద్ద జంతువులను సైతం తన కాటుతో చంపగలిగే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుందని సమాచారం.

సాస్కేల్డ్ వైపర్ 
ఈపాము కూడా భారతదేశంలో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దీనిని మనం ఇసుక పింజరగా పిలుస్తూ ఉంటాం.. ఎక్కువగా నది ప్రవహించే చోట.. నీరులేని ప్రదేశాల్లో ఇసుక దిబ్బలపై ఇవి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇది కూడా అత్యంత ప్రమాదకరమైన విషం కలిగి ఉంటుంది. దీనిని ఇసుకలో గుర్తుపట్టడం చాలా కష్టం.. దీని ఒక కాటుకు దాదాపు నలుగురు నుంచి ఐదుగురు మనుషులు చనిపోతారు. 

బ్లాక్ మాంబా 
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాముల్లో ఈ పాము కూడా ఒకటి.. ఈ పాము ఎక్కువగా అమెజాన్ అడవులతో పాటు భారతదేశంలో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చిత్తడి నేలల్లో ఈ పాము ఎక్కువగా నివసించేందుకు ఇష్టపడుతుంది. దీని విషం అత్యంత వేగవంతంగా పనిచేస్తుందని సమాచారం. కాబట్టి దీని దాడికి గురైన వారు వేగంగా చికిత్స పొందడం చాలా మంచిది. లేకపోతే ప్రాణాలకే ప్రమాదం. అయితే ఈ బ్లాక్ మాంబ ఒక్క కాటుకు దాదాపు 17 మంది మనుషులు చనిపోయే అవకాశాలుంటాయి. 

ఇన్లాండ్ టైపాన్
ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అత్యంత విషపూరితమైన పాముల్లో ఇన్లాండ్ టైపాన్ పాము ఒకటి.. ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైన విషం కలిగి ఉంటుంది.. అందుకే ఇది కాటేసిన సెకండ్ల వ్యవధిలోనే మనిషి శరీరంలో తీవ్ర మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. దీని ఒక్క కాటు విషం దాదాపు 100 మందిని సైతం చంపుతుంది. దీని విషంతో పెద్దపెద్ద ఏనుగులు సైతం చనిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయట.. ఇవి ఎక్కువగా ఆస్ట్రేలియాలో కనిపిస్తాయని సమాచారం.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Venomous SnakesVenomous Snakes FloridaVenomous Snakes In Indiatelugu newslatest news

