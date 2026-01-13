English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Video Viral: నీ క్రియేటివిటీ తగలెయ్య.. బెడ్ రూమ్‌లో భార్యతో పనోడు.!. వీడియో చూస్తే ఫ్యూజులు అవుట్..

Most shocking add video:  బెడ్ రూమ్ లో తన భార్య బట్టలు మార్చుకుని బైటకు వచ్చింది. ఇంతలో అదే గది నుంచి పనివాడు కూడా బైటకు వచ్చాడు. దీంతో యజమాని షాకింగ్ గా వారి వంక చూశాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఇదెక్కడి దిక్కుమాలీన క్రియేటివిటి అంటూ ఏకీపారేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 13, 2026, 01:57 PM IST
Most shocking most shocking advertisement video goes viral: ఇటీవల కాలంలో జనాల మైండ్ సెట్ పూర్తిగా మారిపోయింది. కొంత మంది చేసే ప్రతిపనిలోను డబుల్ మీనింగ్ వచ్చేలా సైగలు చేస్తున్నారు. ఇక మాట్లాడితే బూతులే మాట్లాడుతున్నారు. ఒకప్పుడు ఏదో ఇన్ డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుకునే వారు . కానీ ఇప్పుడు అంతా ఓపెన్. ఆడవాళ్లు ఉన్నా..మగాళ్లు ఉన్నా డబుల్ మీనింగ్ మాటలు, యాడ్స్ లు, సోషల్ మీడియాలో తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే డబుల్ మీనింగ్ మాటలు, పెడార్థాలు ఉంటేనే జనాలు చూస్తున్నారు.

మొత్తంగా ఇలాంటి వాటికి ఇటీవల జనాల్లో రీచింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మరీ వీటినే చాలా మంది తమ ప్రమోషన్లకు కూడా వాడుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో చాలా వైలెంట్ గా ఉంది. దీనిలో ఒక మహిళ బెడ్ రూమ్ లో దుస్తులు మార్చుకుంటు ఉంటుంది. ఇంతలో ఆమె బైటకు వచ్చింది. ఈ వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది.

చాలా మంది తమ ఇళ్లలో ఫోకస్ లు ఎక్కువగా ఉండేలా బ్రైట్ గా కన్పించేలా లైట్ లు పెట్టుకుంటారు. అయితే.. Halonix కంపెనీసైతం తమ ప్రాడక్ట్ ప్రమోషన్ కు ఒక యాడ్ వీడియో తీసింది. అయితే ఇది చాలా  డెంజర్ గా ఉంది. దీనిలో బెడ్ రూమ్ లో సదరు వ్యక్తి దుస్తులు మార్చుకుంటు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఆమె బైటకు వస్తుంది.

ఆమె వెనుకాల పనిమనిషి కూడా వస్తాడు. అప్పుడు ఓనర్ బెడ్ రూమ్ లో ఏంచేస్తున్నావని అడుతాడు. అతగాడు డస్ట్ ను క్లీన్ చేస్తున్నట్లు చెప్పాడు. దీంతో అతను షాక్ అయి లోపలికి వెళ్లి చూడగా చీకటిగా ఉంటుంది. లైట్ వేసిన కూడా చీకటిగా ఉంటుంది. దీనికి బ్యాక్ ఎండ్ లో బట్టలు మార్చుకొక ముందు బల్బ్ ను మార్చుకొండని.. Halonix మాత్రమే ప్రకాశ వంతమైన వెలుతురును ఇస్తుందని యాడ్ క్రియేట్ చేశాడు.

Read more: Video Viral: ఓర్నాయనో.. పబ్లిక్‌లో రన్నింగ్ బైక్ మీద భార్య ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

ఈ వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు నీ క్రీయేటివిటీ తగలెయ్యా.. ఇదెక్కడి ఐడియా అంటూ ఏకీపారేస్తున్నారు. ఇలా ఉన్నారెంట్రా అంటూ మరికొంత మంది నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Video Viralsocial mediaTrending VideoViral newsshocking add video

