Most shocking most shocking advertisement video goes viral: ఇటీవల కాలంలో జనాల మైండ్ సెట్ పూర్తిగా మారిపోయింది. కొంత మంది చేసే ప్రతిపనిలోను డబుల్ మీనింగ్ వచ్చేలా సైగలు చేస్తున్నారు. ఇక మాట్లాడితే బూతులే మాట్లాడుతున్నారు. ఒకప్పుడు ఏదో ఇన్ డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుకునే వారు . కానీ ఇప్పుడు అంతా ఓపెన్. ఆడవాళ్లు ఉన్నా..మగాళ్లు ఉన్నా డబుల్ మీనింగ్ మాటలు, యాడ్స్ లు, సోషల్ మీడియాలో తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే డబుల్ మీనింగ్ మాటలు, పెడార్థాలు ఉంటేనే జనాలు చూస్తున్నారు.
This will forever remain the most Hilarious Indian ad ☠️😂 pic.twitter.com/rd7O3tjc3G
— .. (@Superoverr) January 12, 2026
మొత్తంగా ఇలాంటి వాటికి ఇటీవల జనాల్లో రీచింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మరీ వీటినే చాలా మంది తమ ప్రమోషన్లకు కూడా వాడుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో చాలా వైలెంట్ గా ఉంది. దీనిలో ఒక మహిళ బెడ్ రూమ్ లో దుస్తులు మార్చుకుంటు ఉంటుంది. ఇంతలో ఆమె బైటకు వచ్చింది. ఈ వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది.
చాలా మంది తమ ఇళ్లలో ఫోకస్ లు ఎక్కువగా ఉండేలా బ్రైట్ గా కన్పించేలా లైట్ లు పెట్టుకుంటారు. అయితే.. Halonix కంపెనీసైతం తమ ప్రాడక్ట్ ప్రమోషన్ కు ఒక యాడ్ వీడియో తీసింది. అయితే ఇది చాలా డెంజర్ గా ఉంది. దీనిలో బెడ్ రూమ్ లో సదరు వ్యక్తి దుస్తులు మార్చుకుంటు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఆమె బైటకు వస్తుంది.
ఆమె వెనుకాల పనిమనిషి కూడా వస్తాడు. అప్పుడు ఓనర్ బెడ్ రూమ్ లో ఏంచేస్తున్నావని అడుతాడు. అతగాడు డస్ట్ ను క్లీన్ చేస్తున్నట్లు చెప్పాడు. దీంతో అతను షాక్ అయి లోపలికి వెళ్లి చూడగా చీకటిగా ఉంటుంది. లైట్ వేసిన కూడా చీకటిగా ఉంటుంది. దీనికి బ్యాక్ ఎండ్ లో బట్టలు మార్చుకొక ముందు బల్బ్ ను మార్చుకొండని.. Halonix మాత్రమే ప్రకాశ వంతమైన వెలుతురును ఇస్తుందని యాడ్ క్రియేట్ చేశాడు.
ఈ వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు నీ క్రీయేటివిటీ తగలెయ్యా.. ఇదెక్కడి ఐడియా అంటూ ఏకీపారేస్తున్నారు. ఇలా ఉన్నారెంట్రా అంటూ మరికొంత మంది నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.
