/వైష్ణోదేవి సన్నిధిలో అద్భుతం.. ఐదేళ్ల క్రితం తప్పిపోయిన కొడుకును కలుసుకున్న తల్లి.. వీడియో!

Missing Son Found Viral Video: కన్నపేగు మమకారం కలిస్తే.. ఎలాంటి అద్భుతాలైనా జరుగుతాయని నిరూపించేలా ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం వైష్ణోదేవి సన్నిధిలో ఒక భావోద్వేగ సంఘటన చోటుచేసుకుంది. గత ఐదేళ్లుగా నిరంతరం వెతుకుతూ.. ఆశలు వదులుకోక ఓపికతో వేచి చూస్తున్న ఒక తల్లి, చెల్లెలిను వైష్ణోదేవి అమ్మవారు మళ్లీ వారి ఒడికి చేర్చింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాల్లో వైరల్ అవుతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
వివరాల్లోకి వెళ్తే.. సదరు తల్లితో పాటు కుమార్తె భక్తిశ్రద్ధలతో అమ్మవారి దర్శనం కోసం వైష్ణోదేవి ఆలయానికి వచ్చారు.. కిటకిటలాడే భక్తుల రద్దీలో నడుస్తుండగా.. ఉన్నట్టుండి అమ్మ దృష్టి ఒక యువకుడిపై పడింది. వేలాది మంది జనం మధ్యలో నడుస్తున్న ఆ యువకుడి రూపం.. నడక శైలి ఆమెకు అనుమానం కలిగించేలా ఉండడంతో పక్కనే ఉన్న కుమార్తె కూడా ఆ యువకుడిని చూసి.. ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయింది. కళ్లెదురుగా నిలబడి ఉన్నది ఐదేళ్ల క్రితం దూరమైన తమ సొంత రక్తమేనని వారికి క్షణాల్లో అర్థమైంది..
అది కలనా లేక నిజమా అని ఆలోచించే.. వ్యవధి కూడా ఇవ్వకుండా.. ఆ తల్లి, సోదరి ఆ యువకుడి వైపు పరిగెత్తారు.. దగ్గరకు వెళ్లి చూడగా.. తమ గుండెల్లో దాచుకున్న కొడుకేనని స్పష్టమైంది.. ఐదేళ్ల తర్వాత.. గుండెల్లో దాచుకున్న ఆవేదన అంతా ఒక్కసారిగా కన్నీటి రూపంలో బయటకు వచ్చింది.. ఆ యువకుడిని గట్టిగా పట్టుకుని ఆ తల్లి ఏడుస్తున్న తీరు అక్కడ ఉన్న ఇతర భక్తులను చలించేలా చేసింది. అమ్మవారి దర్శనం కోసం వచ్చిన భక్తులు ఈ దృశ్యాన్ని చూసి తమ కళ్లను తామే నమ్మలేకపోయారు.
ఐదేళ్ల క్రితం అనుకోకుండా కుటుంబానికి దూరమైన.. ఈ యువకుడి కోసం ఆ కుటుంబం పడని తాపత్రయం లేదు.. ఎన్నో పోలీసు స్టేషన్లు, అనేక నగరాలు తిరిగినా ఫలితం దక్కలేదు.. అయినా సరే.. ఏదో ఒక రోజు నా కొడుకు తిరిగి వస్తాడు అనే ఆశతో ఆ తల్లి ప్రతిరోజూ ప్రార్థిస్తూనే ఉంది.. చివరకు ఆ తల్లి సహనానికి, నమ్మకానికి వైష్ణోదేవి అమ్మవారి ఆలయం వేదికగా నిలిచింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను చూసిన నెటిజన్స్ కళ్లలో నీళ్లు తెచ్చుకుంటున్నారు.
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