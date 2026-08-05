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వైష్ణోదేవి సన్నిధిలో అద్భుతం.. ఐదేళ్ల క్రితం తప్పిపోయిన కొడుకును కలుసుకున్న తల్లి.. వీడియో!

Missing Son Found Viral Video: చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయిన ఓ యువకుడు తన తల్లి, చెల్లిలను కలిసి దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. దీనిని చూసిన నెటిజన్స్‌ కళ్ల నీళ్లు తెచ్చుకుంటున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 05, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:12 PM IST
వైష్ణోదేవి సన్నిధిలో అద్భుతం.. ఐదేళ్ల క్రితం తప్పిపోయిన కొడుకును కలుసుకున్న తల్లి.. వీడియో!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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వైష్ణోదేవి సన్నిధిలో అద్భుతం.. ఐదేళ్ల క్రితం తప్పిపోయిన కొడుకును కలుసుకున్న తల్లి.. వీడియో!
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