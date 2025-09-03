Girl dangerous Reels in running train video: ఇటీవల కాలంలో కొంత మంది యువతీ, యువకులు మరీ రెచ్చిపోతున్నారు. అసలు వాళ్లు చేస్తున్న పనులు చూస్తుంటే ఎవరికైన కోపం తెప్పించక మానదు. వ్యూస్ కోసం, ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ అవ్వడం కోసం లేనిపోనీ డెంజరస్ పనులు చేస్తున్నారు . అసలు వాళ్లు తమ ప్రాణాల్ని మాత్రమే కాకుండా.. ఇతరుల ప్రాణాల్ని కూడా డెంజర్ లో పడేస్తున్నారు.
ఇటీవల యువతీ, యువకులు రీల్స్ పిచ్చి లో పడి.. రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాలు, ఎత్తైన ప్రదేశాలు, సముద్రాలు, క్రూర జంతువుల దగ్గరకు వెళ్లి డెంజరస్ స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి పనులు వల్ల వారి ప్రాణాలు పోయే సిట్యూవేషన్ లు కొన్నిసార్లు ఏర్పడుతున్నాయి.
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 31, 2025
ఇప్పటికే రీల్స్ పిచ్చిలో పడి అనేక మంది తమ ప్రాణాల్ని పొగొట్టుకున్న ఘటనలు వార్తలలో నిలిచాయి. వీళ్లు మాత్రం ఎంత చెప్పిన తమ వంకర బుద్దిని మాత్రం వదిలించుకోవడంలేదు. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో కూడా ఒక యువతి రన్నింగ్ ట్రైన్ లో అలాంటి పనులు చేస్తు అడ్డంగా దొరికిపోయింది.
యువతి రన్నింగ్ ట్రైన్ లో డోర్ ఓపెన్ చేసి మరీ రీల్స్ చేస్తు తన పైత్యం చూపించింది. మరోక వ్యక్తి ఆమె చేస్తున్న డ్యాన్స్ లు, వేశాలను ఫోన్ లలో రికార్డు చేస్తున్నాడు. ఇంతలో ఆమె తల్లి అక్కడకు వచ్చింది. ఒక్కసారిగా కోపంతో కూతుర్ని పిచ్చ కొట్టుడు కొట్టింది. కూతురు అందరి ముందు కొట్టద్దని చెప్పిన కూడా ఆ తల్లి మాత్రం తగ్గకుండా .. మరింత కోపంతో ఇంకా నాలుగు వేసింది.
ఇలాంటి పనులు వద్దని ఎన్నిసార్లు చెప్పాలని చెబూతూ వాయించేసింది. ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియోతీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇలాంటి వంకర పనులు వద్దన్నా కూడా ఎందుకు చేస్తారంటూ ఏకీపారేస్తున్నారు. మీ ప్రాణాలు కూడా పోయే చాన్స్ ఉందని కూడా చూసుకోరా అంటూ మరికొంత మంది సెటైర్లు వేస్తున్నారు.
