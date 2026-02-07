English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Video Viral: ప్రియురాలితో మెట్రో స్టేషన్‌లో కొడుకు.. కన్నతల్లి చేసిన పనికి నెటిజన్లు ఫిదా.. వీడియో వైరల్..

Video Viral: ప్రియురాలితో మెట్రో స్టేషన్‌లో కొడుకు.. కన్నతల్లి చేసిన పనికి నెటిజన్లు ఫిదా.. వీడియో వైరల్..

Metro station engagement video viral: కొడుకు రైల్వేస్టేషన్లో యువతితో దొరికిపొయాడు. దీంతో ఆ తల్లి వారికి ఊహించని సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. ఆ తల్లి చేసిన పనికి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 7, 2026, 05:11 PM IST
Video Viral: ప్రియురాలితో మెట్రో స్టేషన్‌లో కొడుకు.. కన్నతల్లి చేసిన పనికి నెటిజన్లు ఫిదా.. వీడియో వైరల్..

Mother caught her son with girl friend at metro station video: చాలా మంది యువతీ, యువకులు ఇటీవల కాలంలో ప్రేమ పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటున్నారు. పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లికంటే ప్రేమ పెళ్లిళ్లకే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తున్నారు. మొత్తంగా  ప్రేమలో కొన్ని రోజులుపాటు కలిసి జర్నీ చేస్తున్నారు. వారి ఆలోచనలు, అలవాట్లు, ఫ్యూచర్ ప్లాన్ లు ఒకరితో మరోకరు షేర్ చేసుకుంటున్నారు. కొంత మంది ఒకడుగు ముందుకేసి మరీ లివింగ్ రిలేషన్ లో కూడా ఉంటున్నారు.  తమకు అన్నివిధాలుగా సెట్ అయిన వారితోనే పెళ్లికి ఓకే చెబుతున్నారు.  ఏదైన డిఫరెంట్స్ వస్తే వెంటనే బ్రేకప్ లు చెప్పుకుంటున్నారు.

ప్రస్తుతం దేశమంతట వాలెంటైన్ వీక్ నడుస్తుంది. అయితే.. చాలా మంది ఫిబ్రవరి 14న లవర్స్ డేను జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున తమ ప్రేమను ప్రేమించిన వారికి వ్యక్తపరుస్తారు. లవర్స్ డే వీక్ నేపథ్యంలో మెట్రో స్టేషన్ లో తమ తల్లిదండ్రులకు అడ్డంగా దొరికిపోయారు. అప్పడు ఆ తల్లి చేసిన పని నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. 

మెట్రో స్టేషన్ లో తమ కొడుకు, మరో యువతితో అడ్డంగా దొరికిపోయాడు. ఇలాంటి సందర్బాలలో చాలామంది తల్లిదండ్రులు రచ్చ రచ్చ చేస్తారు. కానీ వీరు మాత్రం కాస్తంత భిన్నంగా ఆలోచించారు. తమ కొడుకు మనసులో ఏముందో గుర్తించారు.  మరీ ఆల్రేడీ ఆ తల్లిదండ్రులు తమ కొడుకు ప్రేమాయణం తెలుసో లేక ఈ విధంగా సర్ ప్రైజ్ చేయాలని ముందే ప్లాన్ వేసుకున్నారో తెలీదు కానీ తమ కొడుకు, ఆ యువతి దగ్గరకు వెళ్లారు.

ఆ యువతికి తమ కొడుకు అంటే ఇష్టమో లేదో అడిగారు. ఆమె ఓకె చెప్పడంతో వెంటనే ఆమెకు బొట్టుపెట్టి చేతిలో స్వీట్లు, పండ్లు  పెట్టారు. అచ్చం ఎంగెజ్ మెంట్ లో ఎలా చేస్తారో అలా మెట్రోస్టేషన్ లోనే చేశారు. వారి కొడుకు ఇదంతా ఏంటని పరువు పోతుందని అంటున్న.. మీరు చేస్తున్న పని మరీ ఏంటని కొంచెం కొపంగానే కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఆ తల్లిదండ్రులు చేస్తున్న పనిని అక్కడున్న కొంత మంది వీడియో కూడా తీసుకున్నారు.

తమకు కాబోయే కోడలికి ఆశీర్వాదాలు కూడా అందజేసి ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత దాన్ని కాస్త సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అదికాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు తల్లిదండ్రుల తమ కొడుకుపై ఉన్న ప్రేమకు ఫిదా అవుతున్నారు. కనీసం కులం, ఎవరో కూడా అడక్కుండా తమకొడుకంటే ఇష్టమని చెప్పగానే యువతిని వెంటనే ఎంగెజ్ మెంట్ జరిపించి మరీ అందర్ని సంభ్రమాశ్చర్యంలో ముంచారు.

మొత్తంగా తమ మాటలు నెగ్గాలని కాకుండా.. కొడుకు ఇష్టంకు ప్రయారిటీ ఇచ్చిన ఇలాంటి అత్తామామలు దొరకడం కూడా ఆ యువతి లక్ అంటూ మరికొంత మంది నెటిజన్లు సంబర పడుతున్నారు. వాలెంటైన్స్ వీక్ వేళ ఈ వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Valentine WeekVideo ViralLove marriageMetro station engagementMetro Station

