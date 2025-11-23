Dog Rare Video: దూడకు పాలిచ్చిన తల్లికుక్క.. అరుదైన ఘటన వీడియో.. మీరు కూడా చూశారా?

Dog Rare Latest Video: అన్ని జంతువులకు ఒకరకమైన ప్రత్యేకమైన ప్రేమ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా జాతులు వేరైనప్పటికీ కొన్ని జంతువులు తమ ప్రేమను వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటాయి. అలాగే కొన్ని పశువులు గొర్రెతో ప్రేమగా ఉంటాయి. అందుకే కొంతమంది గొర్రెల కాపరులు.. అడవికి వెళ్లే సమయంలో పశువులను కూడా తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. జంతువులు వాటి జాతులు వేరైనప్పటికీ.. వాటి ప్రేమను మాత్రం కొన్ని కొన్ని రూపాల్లో వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటాయి. తాజాగా ఓ కుక్క దూడపై చూపించిన ప్రేమ కూడా ఇలాంటిదే. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోను చూసిన వారంతా వాటి రెండిటి మధ్య ఉన్న ప్రేమ చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులోని సెల్వపురం సమీపంలోని పుట్టువిక్కిలో జరిగిన ఈ ఘటనను చూసి చాలామంది ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. జలకండేశ్వరర్ సిద్ధర్ పీఠంలో భక్తులు నిత్యం ఆవులకి పూజలు చేస్తారు. అయితే, అక్కడే కట్టేసిన ఓ ఆవు దగ్గరికి తల్లి కుక్క వెళుతుంది. ఆవు ఆకలితో ఉండడం గమనించిన తల్లికుక్క దాని దగ్గర వరకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. ఆవు సమీపంలోకి వెళ్లిన ఆ కుక్క అక్కడే నిలబడి ఉంటుంది..
అక్కడే నిలబడి ఉన్న ఆవు నెమ్మదిగా తన ఆకలిని తీర్చుకోవడానికి తల్లి కుక్క పాలను తాగేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. దీనిని గమనించిన తల్లి కుక్క ఆవు నోటిదగ్గర వరకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. ఆవు కూడా ఏమాత్రం లెక్కచేయకుండా.. తల్లికుక్క పాలను తాగుతుంది. అయితే ఈ ఆవు తల్లి ఆరు నెలల క్రితం అనారోగ్యంతో చనిపోయింది. దీని కారణంగా తల్లిపాలు తాగలేక పోయింది.. దీంతో అప్పటి నుంచి ఈ కుక్కనే పాలిస్తూ వస్తోందని కొంతమంది స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇలా ఆవుకు కుక్క పాలు ఇవ్వడం చూసి ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.
ఈ వీడియోను చూసి ఆశ్చర్యపోయిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు.. వాటి రెండిటి మధ్య ఉన్న ప్రేమ గురించి, ముఖ్యంగా తల్లి ప్రేమ గురించి కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ప్రపంచంలో అన్ని ప్రేమలకంటే తల్లి ప్రేమ గొప్పదని మరోసారి ఈ వీడియో చాటి చెప్పిందని కొంతమంది కామెంట్లలో పెడుతున్నారు. మరి కొంతమంది అయితే ఆ దూడ ఆకలిని తీర్చేందుకు.. సాక్షాత్తు దేవుడే కుక్క రూపంలో వచ్చారని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
