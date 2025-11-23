English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Dog Rare Video: దూడకు పాలిచ్చిన తల్లికుక్క.. అరుదైన ఘటన వీడియో.. మీరు కూడా చూశారా?

Dog Rare Video: దూడకు పాలిచ్చిన తల్లికుక్క.. అరుదైన ఘటన వీడియో.. మీరు కూడా చూశారా?

Dog Rare Video Watch: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ ఆవుకు తల్లి కుక్క పాలిస్తున్న దృశ్యాలు వైరల్‌గా మారాయి. ఈ వీడియోలో కుక్క ఆవుకు పాలు నేరుగా పాలు ఇవ్వడం మీరు చూడొచ్చు. వీడియోకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 23, 2025, 12:56 PM IST

Trending Photos

MLA Salary: మీ ఎమ్మెల్యే జీతం ఎంతో తెలుసా? అగ్రస్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం తెలిస్తే షాకవ్వడం పక్కా..!
5
Mla Salary In India
MLA Salary: మీ ఎమ్మెల్యే జీతం ఎంతో తెలుసా? అగ్రస్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం తెలిస్తే షాకవ్వడం పక్కా..!
Vivo T4x 5G Discount Price: రూ.19 వేల Vivo T4x మొబైల్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.2వేలకే ఎలా కొనాలి?
6
Vivo T4X Price
Vivo T4x 5G Discount Price: రూ.19 వేల Vivo T4x మొబైల్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.2వేలకే ఎలా కొనాలి?
500 Rupees Note Ban: మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం..2026 నుంచి ఇక రూ.500 నోటు కనిపించదా!? బ్యాంకులకు కీలక ఉత్తర్వులు!
7
RBI
500 Rupees Note Ban: మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం..2026 నుంచి ఇక రూ.500 నోటు కనిపించదా!? బ్యాంకులకు కీలక ఉత్తర్వులు!
Most Success Zodiac Signs: 2026 సంవత్సరంలో 100 శాతం సక్సెస్ అయ్యే రాశులు ఇవే.. ఇందులో మీ రాశి ఉందా?
6
Zodiac signs
Most Success Zodiac Signs: 2026 సంవత్సరంలో 100 శాతం సక్సెస్ అయ్యే రాశులు ఇవే.. ఇందులో మీ రాశి ఉందా?
Dog Rare Video: దూడకు పాలిచ్చిన తల్లికుక్క.. అరుదైన ఘటన వీడియో.. మీరు కూడా చూశారా?

 Dog Rare Latest Video: అన్ని జంతువులకు ఒకరకమైన ప్రత్యేకమైన ప్రేమ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా జాతులు వేరైనప్పటికీ కొన్ని జంతువులు తమ ప్రేమను వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటాయి. అలాగే కొన్ని పశువులు గొర్రెతో ప్రేమగా ఉంటాయి. అందుకే కొంతమంది గొర్రెల కాపరులు.. అడవికి వెళ్లే సమయంలో పశువులను కూడా తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. జంతువులు వాటి జాతులు వేరైనప్పటికీ.. వాటి ప్రేమను మాత్రం కొన్ని కొన్ని రూపాల్లో వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటాయి. తాజాగా ఓ కుక్క దూడపై చూపించిన ప్రేమ కూడా ఇలాంటిదే. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోను చూసిన వారంతా వాటి రెండిటి మధ్య ఉన్న ప్రేమ చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులోని సెల్వపురం సమీపంలోని పుట్టువిక్కిలో జరిగిన ఈ ఘటనను చూసి చాలామంది ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. జలకండేశ్వరర్ సిద్ధర్ పీఠంలో భక్తులు నిత్యం ఆవులకి పూజలు చేస్తారు. అయితే, అక్కడే కట్టేసిన ఓ ఆవు దగ్గరికి తల్లి కుక్క వెళుతుంది. ఆవు ఆకలితో ఉండడం గమనించిన తల్లికుక్క దాని దగ్గర వరకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. ఆవు సమీపంలోకి వెళ్లిన ఆ కుక్క అక్కడే నిలబడి ఉంటుంది..

అక్కడే నిలబడి ఉన్న ఆవు నెమ్మదిగా తన ఆకలిని తీర్చుకోవడానికి తల్లి కుక్క పాలను తాగేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. దీనిని గమనించిన తల్లి కుక్క ఆవు నోటిదగ్గర వరకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. ఆవు కూడా ఏమాత్రం లెక్కచేయకుండా.. తల్లికుక్క పాలను తాగుతుంది. అయితే ఈ ఆవు తల్లి ఆరు నెలల క్రితం అనారోగ్యంతో చనిపోయింది. దీని కారణంగా తల్లిపాలు తాగలేక పోయింది.. దీంతో అప్పటి నుంచి ఈ కుక్కనే పాలిస్తూ వస్తోందని కొంతమంది స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇలా ఆవుకు కుక్క పాలు ఇవ్వడం చూసి ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.

 
 
 
 
 

Read More: Crocodile Vs Python Video: ఆకలితో ఉన్న మోసలిని గెలికిన కొండచిలువ.. ఏం జరిగింది?

ఈ వీడియోను చూసి ఆశ్చర్యపోయిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు.. వాటి రెండిటి మధ్య ఉన్న ప్రేమ గురించి, ముఖ్యంగా తల్లి ప్రేమ గురించి కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ప్రపంచంలో అన్ని ప్రేమలకంటే తల్లి ప్రేమ గొప్పదని మరోసారి ఈ వీడియో చాటి చెప్పిందని కొంతమంది కామెంట్లలో పెడుతున్నారు. మరి కొంతమంది అయితే ఆ దూడ ఆకలిని తీర్చేందుకు.. సాక్షాత్తు దేవుడే కుక్క రూపంలో వచ్చారని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

Read More: Crocodile Vs Python Video: ఆకలితో ఉన్న మోసలిని గెలికిన కొండచిలువ.. ఏం జరిగింది?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

  

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Dog Viral Video YoutubeLatest Viral VideoViral Video Newslatest news

Trending News