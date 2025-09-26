Hot Dance Video: ఛీ, ఛీ.. కొడుకు ముందే ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ చిందులు.. నెట్టింట్లో రచ్చలేపుతున్న వీడియో..

Mother Hot Dance Video Viral: ప్రస్తుత కాలంలో సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు వైరల్ అవ్వడం పెద్ద విషయమేమి కాదు.. ఎలాంటి వీడియోలు పడితే అలాంటివి ఎంతో సులభంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. చాలామంది దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎలాంటి వీడియోలు పడితే అలాంటి వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే ఫస్ట్ నైట్ వీడియోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసి బజారు పాలవుతున్నారు. ఇలా షేర్ చేసిన వీడియోలే అప్పుడప్పుడు విపరీతంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. తాజాగా కూడా తల్లి కొడుకులకు సంబంధించిన వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది.
వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ మహిళ అద్దం ముందు డాన్స్ చేయడం మీరు చూడొచ్చు. అలాగే తన అక్కని ఒక యువకుడు ఫోన్లో వీడియో నుంచిత్రీకరించడం కూడా గమనించవచ్చు. ఆమె డాన్స్ చేయడం కంటే ఎక్కువగా ఈ వీడియోలో ఎక్స్పోజ్ చేయడం మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు. ఒక వైపు నుంచి హిందీ పాట ప్లే అవుతూనే ఉంది.. మరో పక్క ఆ మహిళ పక్కనే ఒక యువకుడు ఉన్నాడని ఏమాత్రం గమనించకుండా ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ డాన్స్ చేస్తోంది. అయితే, ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న ఇద్దరు తల్లి కొడుకులని సమాచారం.. కొడుకు ముందే తల్లి కొంగు పారేసుకుని అన్నీ కనిపించేలా డాన్స్ చేసింది. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
కొడుకు ముందే తల్లి అలా ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ డ్యాన్స్ చేయడమేంటని చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదంతా భారతీయ సాంస్కృతి కాదని.. ఇలా చేయడం అస్సలు మంచిది కాదని.. కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇక మరికొంతమంది అయితే ఈ వీడియో చూసినవారు ఆ మహిళపై దుమ్మెత్తి పోస్తున్నారు. భారతదేశ సాంస్కృతి, సాంప్రదాయాలను ఇలాంటి కొంతమంది చెడగొడుతున్నారని వారు అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో అన్ని సోషల్ మీడియా మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. అలాగే కొంతమంది సోషల్ మీడియా మీమర్స్ కూడా బాగా ట్రోల్ చేస్తూ వస్తున్నారు..
