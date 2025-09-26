English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hot Dance Video: ఛీ, ఛీ.. కొడుకు ముందే ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ చిందులు.. నెట్టింట్లో రచ్చలేపుతున్న వీడియో..

Mother Hot Dance Video Watch: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో కొడుకు ముందు తల్లి ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ డాన్స్ చేసిన దృశ్యాలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది ఆ మహిళపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 26, 2025, 09:27 PM IST

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
EPFO 3.0: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్‌ వరకు వెయిట్ చేయండి చాలు..!!
6
EPFO
EPFO 3.0: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్‌ వరకు వెయిట్ చేయండి చాలు..!!
Ameesha Patel: ఆ హీరోతో ఒక్కరాత్రి గడిపినా చాలు..పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
5
Ameesha patel
Ameesha Patel: ఆ హీరోతో ఒక్కరాత్రి గడిపినా చాలు..పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
Samantha: అతడితో హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కన్ఫామ్‌? ఇదిగో ప్రూఫ్‌లు
6
Samantha Second Marriage
Samantha: అతడితో హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కన్ఫామ్‌? ఇదిగో ప్రూఫ్‌లు
Hot Dance Video: ఛీ, ఛీ.. కొడుకు ముందే ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ చిందులు.. నెట్టింట్లో రచ్చలేపుతున్న వీడియో..

 Mother Hot Dance Video Viral: ప్రస్తుత కాలంలో సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు వైరల్ అవ్వడం పెద్ద విషయమేమి కాదు.. ఎలాంటి వీడియోలు పడితే అలాంటివి ఎంతో సులభంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. చాలామంది దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎలాంటి వీడియోలు పడితే అలాంటి వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే ఫస్ట్ నైట్ వీడియోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసి బజారు పాలవుతున్నారు. ఇలా షేర్ చేసిన వీడియోలే అప్పుడప్పుడు విపరీతంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. తాజాగా కూడా తల్లి కొడుకులకు సంబంధించిన వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ మహిళ అద్దం ముందు డాన్స్ చేయడం మీరు చూడొచ్చు. అలాగే తన అక్కని ఒక యువకుడు ఫోన్లో వీడియో నుంచిత్రీకరించడం కూడా గమనించవచ్చు. ఆమె డాన్స్ చేయడం కంటే ఎక్కువగా ఈ వీడియోలో ఎక్స్పోజ్ చేయడం మీరు క్లియర్‌గా చూడొచ్చు. ఒక వైపు నుంచి హిందీ పాట ప్లే అవుతూనే ఉంది.. మరో పక్క ఆ మహిళ పక్కనే ఒక యువకుడు ఉన్నాడని ఏమాత్రం గమనించకుండా ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ డాన్స్ చేస్తోంది. అయితే, ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న ఇద్దరు తల్లి కొడుకులని సమాచారం.. కొడుకు ముందే తల్లి కొంగు పారేసుకుని అన్నీ కనిపించేలా డాన్స్ చేసింది. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

 
 
 
 
 

కొడుకు ముందే తల్లి అలా ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ డ్యాన్స్ చేయడమేంటని చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదంతా భారతీయ సాంస్కృతి కాదని.. ఇలా చేయడం అస్సలు మంచిది కాదని.. కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇక మరికొంతమంది అయితే ఈ వీడియో చూసినవారు ఆ మహిళపై దుమ్మెత్తి పోస్తున్నారు. భారతదేశ సాంస్కృతి, సాంప్రదాయాలను ఇలాంటి కొంతమంది చెడగొడుతున్నారని వారు అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో అన్ని సోషల్ మీడియా మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. అలాగే కొంతమంది సోషల్ మీడియా మీమర్స్ కూడా బాగా ట్రోల్ చేస్తూ వస్తున్నారు..

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

  

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Mother New Dance VideoMother Expose Viral VideoMother Exposed VideoViral videoLatest Viral News

Trending News