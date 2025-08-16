English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mother Marries Son: కొడుకుని పెళ్లి చేసుకున్న తల్లి..మరో ఇద్దరు బిడ్డల్ని కనింది!

Mother Married Her Biological Son: ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్‌లో ఒక షాకింగ్ సంఘటన విస్తృతంగా షేర్ అవుతోంది. షాకింగ్ సంఘటన ఏమిటంటే ఒక మహిళ తన సొంత కొడుకును వివాహం చేసుకుంది. ఇది ఎలా జరిగిందో.. ఆ మహిళ, ఆమె కొడుకు ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏమిటి అనేది తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 16, 2025, 04:40 PM IST

ఈ సంఘటన వారిద్దరి జీవితాలను బాగా ప్రభావితం చేస్తుంది. కాబట్టి వారి పేర్లు, ప్రాంతం వంటి వాటిని బహిర్గతం చేయడం లేదు. అదే వారి పేర్లు ఎక్కడా ప్రస్తావించడం లేదు.  తల్లిగా, ఆ తర్వాత భార్యగా మారిన ఒక మహిళ కథ ఇది. చిన్న వయసులోనే బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన ఆ మహిళ తన ఆర్థిక పరిస్థితి కారణంగా ఆ బిడ్డను వేరొకరికి దత్తత ఇచ్చేసింది. ఆ తర్వాత ఆ బిడ్డ ఎక్కడ ఉందో ఏం చేస్తుందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం కూడా ఆ తల్లి చేయకపోవడం గమనార్హం. 

నిజం ఎలా వెలుగులోకి వచ్చింది? 
ఆ విధంగా చాలా ఏళ్ల తర్వాత.. ఆ స్త్రీ ఓ యువకుడిని కలుసుకుని అతనితో ప్రేమలో పడుతుంది. ఆమె తనకంటే చిన్నవాడైన అతన్ని కూడా వివాహం చేసుకుంటుంది. ఆమె వివాహం చేసుకోవడమే కాకుండా.. అతనితో ఇద్దరు పిల్లలకు కూడా జన్మనిస్తుంది. 

ఒకానొక సమయంలో.. ఆ జంట తమ పిల్లల భవిష్యత్తును నిర్ణయించడానికి DNA పరీక్ష చేయించుకున్నారు. అప్పుడే పరీక్ష ఫలితాలు దిగ్భ్రాంతికరమైన వాస్తవం బయటపడింది. ఆ మహిళ దాదాపు 36 సంవత్సరాల క్రితం జన్మించిన కొడుకు ఆమె ప్రస్తుత భర్త అని వెల్లడైంది. ఆ వార్త వారి బంధంలో విపత్తుగా మారింది. ఆ యువకుడు, ఆ మహిళ తరువాత ఏమి చేయాలో తెలియని విషాదాన్ని ఎదుర్కొన్నారు.

పిల్లల భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకం 
ఆ మహిళ 2015లో ఆ యువకుడిని కలిసింది. ఆ సమయంలో ఆ యువకుడి వయసు 21 సంవత్సరాలు. తరువాత వారు వివాహం చేసుకుని 2016, 2017లో ఇద్దరు పిల్లలను కన్నారు. ఆ యువకుడు ఎవరో తెలుసా అని అడిగినప్పుడు.. ఆ మహిళ విచారంగా తెలియదని చెప్పింది. వారిద్దరూ ఇప్పుడు విడిపోయారు. వారి పిల్లల భవిష్యత్తు అనిశ్చితంగా ఉంది.

రక్త సంబంధీకుల మధ్య వివాహం ఎందుకు తప్పు?
అదేవిధంగా రక్తసంబంధ వివాహాలు, పిల్లలను కనడం వల్ల ఎక్కువగా ప్రభావితమయ్యేది వారి పిల్లలే. రక్తసంబంధ వివాహాలతో పిల్లలను కనడం జీవశాస్త్రపరంగా మంచిది కాదు. పుట్టబోయే పిల్లలకు జన్యుపరమైన లోపాలు కలగవచ్చు. ఇది జన్యుపరమైన రుగ్మతలు, పుట్టుకతో వచ్చే లోపాలు, పునరుత్పత్తి సామర్థ్యం తగ్గడం వంటి సమస్యలకు దారితీస్తుంది.

