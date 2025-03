Tiger Rare Video: చాలా రేర్ వీడియో.. క్యూట్ పిల్లలతో రోడ్డు దాటుతున్న పులి..

Tiger Rare Road Crossing Video: ప్రపంచంలో జంతువు ప్రేమికులు ఎంతోమంది ఉంటారు.. వారంతా సెలవులు దొరికితే చాలు సఫారీకి వెళ్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే ప్రతి భారం ఏదో ఒక అడవిలోకి సఫారీకి వెళ్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల మానసిక ఆనందంతో పాటు ప్రశాంతత లభిస్తుంది. అందుకే చాలామంది ఎక్కువగా టైం దొరికినప్పుడల్లా సఫారీ కి వెళ్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా క్రూర మృగాలు కలిగిన అడవుల్లో ఎక్కువగా తిరిగేందుకు కొందరు ఆసక్తి చూపుతూ ఉంటారు. అక్కడ కనబడి జంతువులను చిత్రీకరించి అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కూడా పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు ఎక్కువగా వైరల్ అవుతాయి. అందులో పులులు, సింహాలకు సంబంధించిన వీడియోలైతే జనాలు మరింత ఆసక్తితో చూస్తారు.

తాజాగా కొంతమంది సఫారీలో భాగంగా విడుదల చేసిన పులులకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. దమ్మనకట్టేలో సఫారీకి వెళ్లిన పర్యాటకులను సందర్శించడానికి ఒక తల్లి పులి తన నాలుగు అందమైన పిల్లలతో బయటికి వచ్చింది. ఎంతో గాంభీరమైన పులి తన పిల్లలతో రోడ్డు దాటడం చూసిన పర్యాటకులు ఆనందంలో మునిగిపోయారు. చాలామంది ఈ పులులకు సంబంధించిన వీడియోలను చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ కూడా చేశారు.

Wildlife enthusiasts on Safari from Dammanakatte Safaripoint gate witness a 7yr old tigress popularly known as Magge with her four cubs on Sunkadakatte guesthouse road,at AntharasantheRange of NagaraholeTigerReserve in H D Kote tq of Mysuru dist on Friday morning. @DeccanHerald pic.twitter.com/CZvyuVZgD5

— Shilpa P. (@shilpapdcmysuru) March 28, 2025