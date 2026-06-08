Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /సోషల్
  • /Mrigasira Karthi: మృగశిర కార్తె వచ్చేసింది! ఈ రోజు చేపలు ఎందుకు తినాలి? ఆ రెండింటి సంబంధం ఏంటో తెలుసా?

Mrigasira Karthi: మృగశిర కార్తె వచ్చేసింది! ఈ రోజు చేపలు ఎందుకు తినాలి? ఆ రెండింటి సంబంధం ఏంటో తెలుసా?

Mrigasira Karthi 2026: నేడు మృగశిర కార్తె. అయితే మృగశిర కార్తెకు చేపలకు విడదీయలేని సంబంధం ఉందట. మన తాతల కాలం నుంచి మృగశిర కార్తె నాడు చేపలను వండుకొని తినడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. అయితే దీని వెనుకున్న అసలు రహస్యం ఏంటో తెలుసా?

Written ByHarish Darla
Published: Jun 08, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:09 AM IST
Mrigasira Karthi: మృగశిర కార్తె వచ్చేసింది! ఈ రోజు చేపలు ఎందుకు తినాలి? ఆ రెండింటి సంబంధం ఏంటో తెలుసా?
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘వీరభద్రుడు’ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్.. ఆ రోజు నుంచి స్ట్రీమింగ్ ..
Veerabhadrudu OTT Streaming Date11 min ago
2
Srisailam22 min ago
3
Peddi 4th Days Box Collections47 min ago
4
Mrugasira Karthi fish benefits1 hr ago
5
Crude Oil Price Today3 hrs ago