  • Cobras Video: నాటు వేయబోతే నాగుపాముల హంగామా.. పరుగులు తీసిన రైతులు.. వీడియో!

Cobras Video: నాటు వేయబోతే నాగుపాముల హంగామా.. పరుగులు తీసిన రైతులు.. వీడియో!

Cobra In Crop Viral Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో విపరీతంగా వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో పంట పొలంలో ఒకే చోట పదుల సంఖ్యలో పాములు ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 25, 2026, 05:55 PM IST

Cobras Video: నాటు వేయబోతే నాగుపాముల హంగామా.. పరుగులు తీసిన రైతులు.. వీడియో!

 Cobra In Crop Viral Video Watch: వ్యవసాయ పనుల్లో నిమగ్నమైన రైతులకు ఊహించని షాక్ తగిలింది.. పొలంలో నాటు వేసేందుకు సిద్ధమైన సమయంలో ఒకటో రెండో కాదు.. ఏకంగా పదుల సంఖ్యలో నాగుపాములు ప్రత్యక్షమై రైతులను భయాందోళన సృష్టించాయి. దీనికి సంబంధించిన ఓ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్‌గా మారింది. చాలామంది ఈ వీడియో చూసిన వారంతా పాములు ఇలా వచ్చాయంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. అయితే, అసలు పాములు పంట పొలంలోకి పదుల సంఖ్యలో ఎలా వచ్చాయో? రైతులు వాటిని ఏం చేశారో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

సాధారణంగా పొలాల్లో పాములు కనిపించడం సహజమే అయినప్పటికీ..కానీ వీడియోలో కనిపిస్తున్న దృశ్యాలు మాత్రం అత్యంత భయాందోళనకు గురి చేసేలా చేస్తున్నాయి. బురదతో కూడిన పంట పొలంలో నాటు వేసేందుకు రైతులు సిద్ధమవుతుండగా.. ఒక్కసారిగా అనేక నాగుపాములు అటు ఇటు పాకుతూ కనిపించాయి. నీటిపై తేలుతూ.. గట్లపై పడగ విప్పి తిరుగుతున్నట్లు మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు.. వీటిని చూసిన రైతులు కూలీలు ఒక్కసారిగా షాక్కు గురయ్యారు.. ప్రాణ భయంతో అక్కడినుంచి కొంతమంది పరుగులు పెట్టేసారు..

రైతులు భయపడి పారిపోతుంటే మారి కొంతమంది ధైర్యం చేసి కర్రల సహాయంతో ఆ పాములను అదుపు చేసే ప్రయత్నం చేశారు.. అయితే ఆ సమయంలో జరిగిన సంఘటన అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. సాధారణంగా మనుషులను చూడగానే పాములు పారిపోతూ ఉంటాయి.. కానీ ఇక్కడ మాత్రం పదుల సంఖ్యలో ఉన్న నాగుపాములు ఎదురుదాడికి దిగాయి.. బుసలు కొడుతూ.. పడగలు విప్పి కర్రెల పైకి.. మనుషులపైకి దూకేందుకు ప్రయత్నించాయి.. ఈ దృశ్యాలు చూస్తుంటే ఆ పొలం పాముల నిలయంగా మారిందనే సందేహం కలగక తప్పదు..

 
 
 
 
 

ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు రకరకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. పొలాల్లో పనిచేసే రైతుల కష్టాలు పగవానికి కూడా రాకూడదని కొంతమంది కామెంట్లు చేస్తే.. ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో పాములు ఒకేచోట ఉండటం చూస్తుంటే.. అక్కడ పాముల పుట్ట ఏదైనా ఉండొచ్చని.. మరి కొంతమంది కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు.. పన్య ప్రాణి ప్రేమికులు మాత్రం పాములను చంపకుండా సురక్షితమైన ప్రదేశాలకు తరలించేలా అడవి శాఖా సిబ్బందికి సమాచారం ఇయ్యాలని సూచిస్తున్నారు.. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంతో పాటు ఎండాకాలంలో పొలాల్లో పనులకు వెళ్లే రైతులు తప్పకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తూ ఉన్నారు.

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

