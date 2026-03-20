Video Viral: ఇలా ఉన్నారెంట్రా.. భారీ మొసలి దగ్గరకు వెళ్లి ఏకంగా దాన్ని తాకుతూ.. వీడియో చూస్తే ఫసక్.!.

Muslim couple worshipping crocodile: భారీ మొసలిని నీటిలో అక్కడున్న వారు ఏదో దేవుడిలా కొలుస్తున్నారు. కానీ నీటిలో మొసలి ఉన్నప్పుడు దానికి పది ఏనుగుల బలంగా ఉంటుందని చెప్తారు. పొరపాటున దాని జోలికి ఏనుగుల లాంటి జంతువులు కూడా పోవు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 20, 2026, 11:14 PM IST
Muslim couple worshipping huge crocodile near river side video: అడవిలో రకరకాల జంతువులు ఉంటాయి. ఏ జంతువు గొప్పతనం దానికి ఉంటుంది. సింహాంను అడవిగా రాజుగా చేప్తారు. చిరుతను వేగంలో రాజుగాను చెప్తారు. నీటిలో మొసలిని  రాజుగా చెప్తారు. అందుకే నీటిలొ మొసళ్లు కన్పిస్తే సింహాం,ఏనుగులు లాంటి పెద్ద పెద్ద, బలమైన జంతువులు సైతం ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉంటాయి. నీటిని తాగేందుకు వచ్చిన జంతువుల్ని తినేసి మొసళ్లు తమ ఆకలిని తీర్చుకుంటాయి.  మొసలి నోట్లో ఏదైన చిక్కితే దాని పనిఅవ్వాల్సిందే. పొరపాటున కూడా అది వదలదు. కానీ కొంత మంది మాత్రం ఫోటోలు, వీడియోల కోసం రకరకాల స్టంట్ లు  చేస్తున్నారు. జంతువుల దగ్గరకు వెళ్లి తమప్రాణాల్ని సైతం  పణంగా పెట్టి స్టంట్ లు చేస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిలో ముస్లిం జంట ప్రమాదకరంగా ప్రవర్తించారు. నీళ్లలో ఉన్న భారీ మొసలి దగ్గరకు వెళ్లారు. అంతేకాకుండా దాన్ని ఏదో దండం పెట్టుకుంటున్నారు. అది మాత్రం రండి బిడ్డా మీకు చుక్కలు చూపిస్తానన్నట్లు వారు నీటి లోపలికి రావాలని వేచి చూస్తుంది.

మొసలి వాళ్లు తాకుతుంటే నీళ్లలో నుంచి  బైటకు వచ్చి అదేదో దాడి చేసేందుకురెడీగా ఉన్నట్లు ఉంది. మొత్తంగా ఆ మొసలి మాత్రం ఎక్కడ తగ్గకుండా వారికేసి చూస్తుంది. ఈవీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

బాబోయ్.. మరీ ఇంత వైలెంట్ గా ఉన్నారెంట్రా అంటూ నెటిజన్లు నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.మరికొంత మంది మాత్రం పోయే కాలం వస్తే ఇంతే అంటూ వీరిపై మండిపడుతున్నారు. ఇలాంటి స్టంట్ లు అవసరమా..?.. అంటూ మరికొంత మంది తిట్టిపోస్తున్నారు.
 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

