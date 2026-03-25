Snake Baba Video: నడవడు.. కేవలం పాకుతాడు.. సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న స్నేక్‌ బాబా!

Snake Baba Viral Video Watch Here: సోషల్ మీడియాలో ఓ వింత బాబాకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఈ వీడియోలో ఆ బాబా ఏ మాత్రం అందరి బాబాల్లా కాకుండా.. ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటికి పాకుతూ వెళ్లడం మీరు చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 25, 2026, 06:35 PM IST

Railways New Rules 2026: రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్.. టికెట్ రూల్స్‌లో కీలక మార్పులు..!
5
Railways New Rules 2026
Railways New Rules 2026: రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్.. టికెట్ రూల్స్‌లో కీలక మార్పులు..!
Anna Lezhneva: సోష‌ల్ మీడియాలోకి ప‌వ‌న్ కళ్యాణ్ భార్య అన్నా లెజినోవా ఎంట్రీ.. క్యూట్ ఫోటోకి నెటిజన్లు ఫిదా
5
Anna Lezhneva Social Media Entry
Anna Lezhneva: సోష‌ల్ మీడియాలోకి ప‌వ‌న్ కళ్యాణ్ భార్య అన్నా లెజినోవా ఎంట్రీ.. క్యూట్ ఫోటోకి నెటిజన్లు ఫిదా
Unique Business Ideas 2026: లక్షల్లో సంపాదన ఇచ్చే వింత వ్యాపారాలు.. మొక్కలకు హాస్పిటల్.. డిజిటల్ ఆస్తులకు వారసులు..!!
5
New business ideas 2026 Telugu
Unique Business Ideas 2026: లక్షల్లో సంపాదన ఇచ్చే వింత వ్యాపారాలు.. మొక్కలకు హాస్పిటల్.. డిజిటల్ ఆస్తులకు వారసులు..!!
Dhurandhar Actor Gaurav Gera:ధురంధర్‌లో హంజాకు సాయం చేసే ఆ జ్యూస్ సెంటర్ ఓనర్ ఎవరో తెలుసా..!
6
Dhurandhar Actor Gaurav Gera
Dhurandhar Actor Gaurav Gera:ధురంధర్‌లో హంజాకు సాయం చేసే ఆ జ్యూస్ సెంటర్ ఓనర్ ఎవరో తెలుసా..!
 Snake Baba Viral Video Latest: ఆధ్యాత్మికతకు, వింతలకు పెట్టింది పేరు మన దేశం.. రోజుకో రకమైన బాబాలు పుట్టుకొస్తూ.. భక్తులను ఎంతగానో ఆశ్చర్యపరిస్తూ ఉంటారు.. అయితే, తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఓ బాబా తీరు చూస్తుంటే మాత్రం ఆశ్చర్యంతో పాటు నవ్వు కూడా రాక తప్పదు.. ఈయన అందరి బాబాల్లాగా కాకుండా.. కుదురుగా ఒకే చోట కూర్చోడు.. పోనీ నడుచుకుంటూ వెళ్తాడా అంటే అది కూడా లేదు.. కేవలం పాములాగా పాకుతూ ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటుకి ప్రయాణిస్తూ ఉంటాడు.. ప్రస్తుతం ఈ పాము బాబాకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూనే ఉన్నాయి..

సాధారణంగా సాధువులతో పాటు బాబాలు కాషాయపు వస్త్రాలు ధరించి పాదయాత్రలు చేయడం లేదా ధ్యానంలో ఉండటం మనం తరచుగా అక్కడక్కడ చూస్తూ ఉంటాం.. కానీ ఈ సరికొత్త బాబా శైలి అందరికంటే భిన్నమే.. ఈయన నేలపై పడుకుని.. పాము ఏ విధంగా అయితే పాకుతూ వెళ్తుందో.. అదే రీతిలో అతను కూడా వేగంగా పాకతో వెళ్తాడు. దారిలో తనను చూసేవారు భయపడతారా లేదా నవ్వుతారా అనే సంబంధం లేకుండా.. తన పని తాను చేసుకుంటూ వెళ్లిపోవడమే ఈ బాబా అసలైన స్పెషాలిటీ..

ఈ బాబా ఇలా పాకడం వెనక ఉన్న రహస్యం ఏంటని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆరా తీస్తున్నారు.. కొంతమంది భక్తులు మాత్రం ఇది ఒక రకమైన తపస్సు అని... ఇలా చేయడం వల్ల లోకంలోని పాపాలు తొలగిపోతాయని నమ్ముతున్నారు.. అయితే, ఈ బాబా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు? ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు? ఏం చేస్తున్నాడు! అనే వివరాలు మాత్రం ఇంకా స్పష్టంగా తెలియలేదు.. కానీ ఆయన వెళ్తున్న దారిలో జనాలు గుంపుగా చేరి..ఈ వింతను ఆసక్తిగా గమనిస్తూ ఉన్నారు..

 
 
 
 
 

ఈ వీడియో విపరీతంగా వైరల్ కావడంతో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు తమదైన శైలిలో కామెంట్లతో విరుచుకుపడుతున్నారు.. మార్కెట్లోని కొత్త మోడల్ బాబా వచ్చాడు.. ఇక భక్తుల కష్టాలు తీరిపోయినట్లే.. కొందరు సర్కాస్టిగ్గా కామెంట్ చేయగా.. నడిచి వెళ్తే అలిసిపోతాడేమోనని.. ఇలా పాకుతూ వెళ్తున్నారేమో అని కొంతమంది ఫన్నీగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు.. మనుషులుగా పుట్టి ఇలా పాముల ప్రవర్తించడం.. కలికాలం అంటే ఇదే.. అంటూ మరికొందరు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా ఈ పాము బాబాకు సంబంధించిన వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో పిచ్చిపిచ్చిగా వైరల్ అవుతుంది..

Read more: Viral Video: ముక్కుతో సిగరెట్ తాగడమేంటి? ఈ వీడియో ఒకసారి చూడండి..

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

